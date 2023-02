Judit Batres: "El monstre naix quan fem coses que odiem"

La llibreria Argot de la capital de la Plana va acollir la presentació d’un llibre singular, i d’una manera molt oportuna, l’acte també va ser especial, tan divertit com una festa d’aniversari, d’aquelles que gaudíem de nens, plena de sorpreses, rialles... i algun que altre monstre amagat.

Perquè de monstres n’és ple Es fácil ser monstruo (La Consentida), el debut literari de la castellonenca Judit Batres, que va traure de les pàgines del llibre diverses de les seues aterridores criatures, donant-les vida amb la seua veu perquè cadascuna diguera la seua.

L’autora no es va conformar amb recitar extractes de l’obra, sinó que, amb la complicitat d’una altra autora de Castelló, Isabel Ucedo, va construir un marc nou per als seus monstres, de vegades esfereidors, de vegades entranyables, enriquint el seu llibre per a que l’auditori poguera entendre millor a aquestes criatures.

Perque... vos heu preguntat mai d’on venen els monstres? O millor, com qualsevol persona --tu o jo, per exemple-- ens podem convertir en monstres? Judit Batres creu que «en el poema King Kong mostre bé què ens pot portar a ser un monstre: haver d’afrontar circumstàncies que no volem viure però no tenim més remei que sofrir-les, fer coses que van en contra dels nostres propis desitjos, coses amb les quals no ens sentim bé».

Humor i ironia

Es fa difícil definir el que podem trobar en Es fácil ser monstruo, tan difícil com dir quin tipus d’escriptora és Batres. «Algú va dir una vegada --ens recorda-- que «nada sabe la flor de horticultura», així que com li pots demanar a algú que definisca el seu estil?». L’escriptora diu que «quan escric mai pense en adquirir un estil o altre, però per a mi, en la vida són imprescindibles l’humor i la ironia, i vaja, el meu jo literari també les utilitza, quina coincidència!».

Es fácil ser monstruo es pot llegir com un llibre per a nens, ple de monstres divertits... o no tant, perquè també es pot veure com una obra amb forta crítica social.

Potser qui dona la clau és Nacho Lozano, un dels coeditors de La Consentida. «Vam apostar per aquest llibre perquè vam veure que contava coses tristes amb molt d’humor, que és una de les maneres que tenim de traure’ns les coses males que ens preocupen». Clar que també afegeix que «és un volum ple de metàfores, però no està clar si tenen un significat o l’autora no sap el que diu».

Origen

Per a comprendre el que proposa Batres en aquestes pàgines, tot i que el realment important és gaudir-les sense més, cal explicar la seua gènesi. L’autora indica que «és un material que vaig escriure durant un màster de creació poètica, i al qual volia donar-li certa cohesió però no sabia com».

Aleshores se li va acudir posar cada fragment, cada poema, microrrelat o frase en boca d’algú, i qui millor que un monstre? «En alguns casos el personatge sorgia amb facilitat, m’ho demanava el propi texte; d’altres vegades resultava més complicat», explica.

En aquest procés, hi va haver un canvi. «Només pensava utilitzar monstres ficticis, però amb la de monstres reals que hi ha no podia desaprofitar-ho i vaig decidir explotar eixa part de crítica social, d’anàlisi de la realitat que li dona una altra lectura al llibre».

Monstres molt coneguts

És així com per aquestes pàgines es passegen des d’una Margaret Thatcher que parla de «la gente que se cambia de ropa a diario pero no de ideas» a un Rey Emérito Juancar que es pregunta «¿Cuándo mi familia empezó a considerarme un accidente laboral?». Entre aquesta variada fauna també trobem a Isabel Pantoja, Doña Letizia --la familia real dona per a molt-- o fins i tot Marina d’Or.

Batres mostra tanta habilitat per a robar-nos una rialla, com per a fer-nos reflexionar o directament estremir-nos, com quan diu que «el monstruo nunca se irá, sigue aquí --assenyala el cap--, sigue aquí --assenyala el cor--», o quan ens recorda que cal «amar sin posesión, amar sin apropiación».

Editorial

L’escriptora creu que ha trobat bons companys per a aquesta estrena literària, ja que els seus editors «respecten el treball de l’autor i tenim bona comunicació».

Tot i que és el primer llibre que publica, escriu poesia des de sempre i on es troba més còmoda és en el relat curt. «Domine polir una història breu fins a contar el que vull dir, però ara, per exemple, un dels projectes en els que treballe és una novel·la, i em perd un poc, hi ha molt per abastar, més personatges, i vull traure-li punta a tot com en el relat, que tot tinga un sentit i no hi haja palla».

Què es escriure?

Per a ella «escriure és una forma d’expressió des de menuda, no tracte d’explicar la realitat però sí donar-li una certa forma». Així, creu que «una de les millors coses de l’escriptura és que és a posteriori, tens un sentiment, experimentes alguna cosa, i després escrius sobre això, des de la distància».

Batres creu que «vivim un moment molt bo per a la poesia, hi ha poetes joves que estan fent coses molt bones» i sempre es queda amb Josep Maria Fonollosa, qui li va descobrir el poder de la ironia. Per sort per a tots nosaltres.