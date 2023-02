Castelló, una terra de jazz

Castelló torna a sonar a jazz amb una nova edició d’un festival que ja supera les tres dècades, quasi res. El XXXI Jazz a Castelló es desenvolupa fins al 27 de febrer en quatre escenaris: Teatre del Raval, Reial Casino Antic, Auditori i la plaça Hort dels Corders, que el dissabte 25 a les 12.30 hores acollirà l’única actuació a l’aire lliure, Nuria Pallarés & MIB Organ Trio.

La programació ofereix deu recitals i també cinema, amb la projecció de Los Estados Unidos contra Billie Holiday, filme que es podrà veure el dimecres 22 a les 18.30 al Teatre del Raval i que apropa al públic la figura de la mítica cantant.

El cicle, organitzat un any més per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castelló, en col·laboració amb l’Institut Valencià de Cultura (IVC) per quart any consecutiu, va començar el 6 de febrer amb l’actuació del Bron Trio dins de Los Lunes Concierto, un trio format per Vicent Colonques (piano), Matthew Baker (contrabaix) i Tico Porcar (bateria).

L’altra proposta amb la qual ja ha pogut gaudir el públic va tindre lloc el dia 13, també en Los Lunes Concierto, i va ser una de les més originals de les moltes que s’han programat enguany.

Així, amb el títol Beethoven Fantasy, el trombonista de l’Alcora Víctor Colomer ha adaptat algunes de les obres més importants de Beethoven, portant-les al jazz contemporani. Així ho va comprobar el públic que va assistir al concert del propi Colomer, juntament amb Carlos Medina (guitarra), Diego Barberà (contrabaix) i Jesús Gallardo (bateria).

El cicle es reprén demà a les 19.00 hores amb la tercera sessió de Los Lunes Concierto, sempre al Reial Casino Antic, les Notes de pas del Panchi Vivó Quartet, que pren com a base la cadència sonora de la guitarra espanyola per a incorporar-li elements propis d’una estructura jazzística, com són el baix o la percussió.

El dimarts 21 el festival es trasllada al Teatre del Raval, on a les 19.30 tindrà lloc un dels recitals més esperats, en el qual un dels millors saxofonistes de jazz del nostre país i d’Europa, Perico Sambeat, i el seu trio uniran forces amb la Banda Municipal de Castelló per a presentar una proposta creada expressament per al cicle de la capital de la Plana.

Torn per als clàssics en la següent cita al Teatre del Raval, dijous 23 a les 19.30. Sota el títol Cuando vuelva a tu lado Arantxa Domínguez i el Ricardo Belda Sextet retran homenatge a la tradició del jazz, però sempre amb la seua particular visió d’aquesta música.

Fusió amb música simfònica

L’Auditori serà el següent escenari del cicle amb dos propostes de luxe. El divendres 24 el trompetista David Pastor, acompanyat d’un quartet format per reconeguts jazzmen i l’Orquestra Simfònica de Castelló busquen unir dos gèneres aparentment antagònics en Symphonic Jazz Sketches, des de les 20.00 hores. I al dia següent, a la mateixa hora, l’Auditori reb al guanyador d’un Grammy Brad Mehldau, cantant i pianista que fusiona jazz i pop amb una inspiració única que l’ha convertit en una de les veus del moment.

La programació torna al Teatre del Raval el dilluns 27 a les 19.00 amb les Dómisol Sisters, grup valencià que presentarà el seu tercer projecte, Smile, que recupera el swing dels anys 30 i 40.

Jazz a Castelló tindrà un colofó amb sabor local, ja que el dilluns 27, de nou en Los Lunes Concierto, actuarà a les 19.00 al Reial Casino Antic el CT3 Quartet, una formació de joves castellonencs, especialistes a interpretar grans estàndards de jazz i bossa nova.