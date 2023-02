Castelló, en el mapa negre

El gènere negre és un dels preferits dels lectors, als quals no deixa de donar alegries. Aquesta temporada, sense anar més lluny, una llegenda, Patricia Highsmith, està d’actualitat pels seus Diarios y cuadernos (1941-1995), i hem vist publicat Riccardino, el llibre amb el qual Andrea Camilleri tanca la sèrie de Montalbano. Però, i a Espanya, té la mateixa bona salut aquest gènere? Sí, sense cap dubte.

Hi ha debutants que brillen des de les primeres pàgines, com Núria Bendicho (Barcelona, 1995), que va presentar la seua primera obra, Terres mortes, al premi Llibres Anagrama i tot i no ser guanyadora, el jurat va recomanar la seua publicació. Bendicho creu que «és fonamental utilizar estructures genèriques que hagen funcionat durant segles per a tindre una base ferma des de la qual explorar la teua llibertat creativa».

Miguel Ángel González (Madrid, 1982) no és un debutant en la literatura, però sí en el gènere negre amb Dios no está con nosotros porque odia a los idiotas (Menoscuarto, 2021) i Prolepsis (Alrevés, 2022), amb la qual va guanyar el premi Ciudad de Badajoz. Ell creu que no ha canviat amb el salt al negre. «Els meus temes acostumen a ser els mateixos, no senc que haja canviat en excés, tracte de que la meua literatura siga contemporània».

González destaca a més el paper del circuit de festivals literaris del nostre país com a element visibilitzador. «El gènere està molt consolidat, té un grup molt ampli de lectors i una gran quantitat d’activitats que posen en contacte els escriptors amb eixos lectors».

I pels que creuen que tot està inventat, Carmen Nieto (Montaña de Cardones-Arucas, 1973) en 9 corto (Cazador de Ratas, 2020) aposta per una experiència lectora diferent gràcies a una estructura molt peculiar que aporta un ritme i musicalitat diferents: 30.000 caracters exactes repartits en nou capítols, cada frase té nou paraules i està contada per tres narradors.

Els bons escriptors espanyols de novel·la negra ens arriben fins i tot després d’haver publicat primer fora de les nostres fronteres. És el cas de Virginia Feito, que amb La señora March va ser un dels fenòmens de 2022. Gemma Rovira va traduir l’original en anglés per a que es publicara al nostre país una historia que transcorre a Manhattan i que la crítica internacional ha rebut amb entusiasme. Però ací, sembla que encara hi ha cert prejudicis. Pot --i deu—ajudar la crítica literaria a desterrar-los?

Feito creu que «premsa i crítica han valorat tant l’estil com l’argument de La señora March però veig que prospera el debat sobre si un thriller hauria d’estar en la categoria de literari o comercial, com si s’exclogueren mútuament.o tenim tan interioritzat que a mi ja em molesta que descriguen la meua novel·la com entretinguda, ja que assumisc que això significa que no és literatura sèria o digna».

L’experiència de Teresa Cardona és molt diferent, i és que ella prové del món literari francés, on no sembla haver dubtes respecte a la legitimitat del gènere negre. L’autora creu que «a Espanya hi havia abans, i encara queda alguna cosa, un infundat complexe respecte a la novel·la negra que els francesos van superar abans que nosaltres. La prova és que allí mai m’han fet aquesta pregunta i hi ha autors del gènere anomenat negre com Pierre Lemaitre que han rebut guardons tan prestigiosos com el Goncourt». Cardona està d’actualitat pels dos darrers volums protagonitzats per la tinent Karen Blecker i ambientats a San Lorenzo de El Escorial, Los dos lados, i el recent Un bien relativo.

Autors provincials

La província de Castelló té unlloc de privilegi en el mapa negre espanyol, tant pel que fa a festivals com a autors. Entre aquests últims, per exemple, està el vila-realenc Luis Aleixandre, que va publicar un dels primers títols, Letras cautivas (2017) dins de la col·lecció Castelló Negre i va ser sisè finalista del Planeta 2019 amb Dios no baja a los infiernos. Hombres malos (2022) és la seua darrera obra.

També està molt vinculada a Castelló Negre Queta Ródenas, que ha rebut el premi del festival i l’any passat va publicar Les al·lucinants peripècies de l’inspector Camarassa, una recopilació de tres relats policíacs en to humorístic que suposa l’onzè títol en Castelló Negre.

I en no res, el proper març arribarà a les llibreries la sisena entrega de les aventures de l’inspector Monfort, el personatge creat per Julio César Cano per a una sèrie de novel·les d’intriga que transcorren a la ciutat de Castelló. Segur que La soledad del perro no decebrà als seus nombrosos seguidors .

Deia algú que un lector de novel·la negra podria recórrer la geografia espanyola de festival en festival. I així, després de Barcelona Negra, que va acabar el 12 de febrer, arriben dos cites molt esperades pels aficionats a aquesta literatura, Castelló Negre i Morella Negra.

14 edicions

Pel que fa a la primera, són ja 14 edicions amb la d’enguany, que concentrarà els actes a la capital de la Plana els dies 24 i 25 de febrer, però que oferirà activitats fins al 10 de març en huit seus més, ja que enguany es sumen Vilafamés i Albocàsser a d’altres que ja havien participat en anteriors edicions, com Vila-real, Nules, Orpesa, Almassora, Peníscola i Onda.

El divendres 24 la programació s’obrirà a les 17.30 hores a l’Espai Cultural de les Aules, on tindran lloc un any més els Crims a les Aules, taules redones coordinades per Pedro Tejada amb la participació d’autors destacats com Alberto Pasamontes, Arantza Portabales, Youssef El Maimouni, Juan Ramón Biedma, Javier Hernández i Fernando Parra. Especial atenció al diàleg que mantindran Mariano Sánchez Soler i Pedro Avilés, dos periodistes de successos que parlaran de la seua tasca en la sessió Vamos a hacer un muerto.

El dissabte la programació es trasllada al matí. A les 11.00 el mateix Mariano Sánchez Soler presentarà La larga marcha ultra. Després hi haurà una visita guiada a la mostra Castelló és Xiste amb el seu autor, Xipell, i finalment es lliurarà el Premi Castelló Negre 2023 per la seua trajectòria a Marta Sanz, una de les renovadores d’aquest gènere al nostre país.

Però aquest serà només l’inici de Castelló Negre, que continuarà en les diverses seus amb més de 50 propostes i una àmplia llista d’autors convidats, tant provincials com nacionals, des de Care Santos a Javier Alandes, passant per María Pareja, Pablo Rivero, Susana Rodríguez, David Olivas i un llarg etcètera. El crim està servit.