Bernarda deixa la casa

Si bé ja no està ben vist ser obertament masclista i tenim societats formalment igualitàries, el masclisme perviu en la socialització dels homes i les dones a través d’un pacte social, el patriarcat de consentiment. L’obra de teatre La casa sin Bernarda, dirigida per Paula Errando, revisa el clàssic de Lorca de 1936 amb una mirada actual al Paranimf de la Universitat Jaume I el 3 de març a les 19.30 hores.

Formada de la mà del director de teatre valencià Carles Alfaro i dels textos de Pinter i Chejov, Errando sostrau de l’obra original a Bernarda, símbol d’autoritat i repressió. A partir d’ací, fa política de l’emancipació i col·loca a les seues cinc filles en «un lloc en què no existeix el color negre, on tot és blanc, on hi ha biquinis», descriu la directora. A la llum d’un estiu autoreferencial dels anys 90, sona Ràdio Futura. «Hi ha bellesa, erotisme i pulsió sexual des de la mirada d’una dona, no des de la sexualització de la mirada masculina».

El desig de les filles passa a un primer pla i és la tirania de sa mare la què es converteix en antagonista.

L’obra original gira al voltant d’un tancament físic i simbòlic en un codi moral del passat, genera conflictes en resposta a la tirania de Bernarda, la matriarca que reprodueix les lògiques patriarcals de dominació sobre unes altres dones. Ara, «el desig de les filles passa a un primer pla i és la tirania de sa mare la què es converteix en antagonista, no en el centre protagonista de la història», explica Paula Errando.

El patriarcat no necessàriament es reprodueix a través dels homes, sinó de la societat en general. Així ho entén el doctor en masculinitats i professor del Departament de Filosofia i Sociologia de l’UJI, Joan Sanfélix, que concep el patriarcat com «un sistema de dominació dels homes sobre les dones, pensat en binari, que evoluciona i pren formes particulars en certa simbiosi amb el capitalisme. Ells ho acaparen tot, el poder, l’autoritat i la raó legítima, i elles queden reduïdes a un paper secundari i de subordinació».

D’acord amb el professor, les dones no estan exemptes de reproduir les lògiques patriarcals, perquè «han sigut víctimes d’interioritzar-les, naturalitzar-les fins a tal punt que no entenen l’ordre social d’una altra manera». És a dir, conceben l’ordre normal de les coses d’una forma patriarcal i, per tant, reprodueixen la subordinació d’unes altres dones a través de la «violència simbòlica» de Bourdieu. Sanfélix aclareix que «aquestes dones no encarnen, però sí que reprodueixen la lògica patriarcal». És el cas de Bernarda.

M’havien convençut que les dones no ens entenem entre nosaltres, només competim i ens barallem.

La seua violència simbòlica sobre les joves connecta amb experiències d’opressió de la directora de l’obra, que s’emociona en recordar-les. «A l’escola vaig patir assetjament per un grup de xiques. No m’he sentit mai cuidada per altres dones, més enllà de les amigues de confiança», -conta Errando-: «M’havien convençut que les dones no ens entenem entre nosaltres, només competim i ens barallem. Ha sigut bonic reconciliar-me amb açò i dir-me que no té per què ser així».

Límits a la dominació

La directora experimenta amb el que passaria si posaren límits a la dominació. I si aquestes cinc dones decidiren no aguantar la violència? L’obra trenca l’statu quo i enfronta a les germanes a una decisió: seguir, o no, les normes que imposa sa mare. Una història sobre l’instint per emancipar-se i esdevenir adultes que interpel·la a una generació que no sap qui és, més enllà de ser la filla dels seus pares.

Com volen viure realment és la pregunta que els hi empenta a assumir la responsabilitat i els riscs d’eixir de la família, la representació d’aquest pacte social en què una persona reprodueix la misoginia i, si elles es rebel·len, deixa d’oferir la protecció que donava a canvi de la subordinació. La casa sin Bernarda qüestiona el codi moral imposat per la comunitat, dialoga sobre el suïcidi adolescent, la pèrdua de la virginitat i la primera definició del jo en la vida adulta.

Joan Sanfélix manifesta que la dominació pot ser una conducta «relativament confortable per a una dona, tot i no ser positiva per a ella, si aquesta ha sigut l'espai identitari en què s'ha desenvolupat». El professor pensa en «dones majors que entenen la seua forma d'estar en la societat d'una manera tan diferent de com l'entenen les generacions futures».

Masculinitats igualitàries

Si bé alguns homes veuen l'avançament de la igualtat, dels feminismes, com una regressió dels seus drets, Sanfélix insisteix a l'aparició de les resistències. Homes que es qüestionen la masculinitat tradicional i que, en la cerca de nous models identitaris més igualitaris, exploren el no-binarisme o l'espiritualitat des d'una essència masculina.

Mentrestant, elles fan camí. La casa sin Bernarda busca formes d’emancipació sense la mirada masculina i des de la col·lectivitat política; les dones com a germanes reconciliades, no debades, organitzades per la recerca de la llibertat.