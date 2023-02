Memòria de les ciutats perdudes

Poques vegades ens aturem a pensar en el que xafen els nostres peus quan caminem, quasi sempre atrafegats, per les nostres ciutats. I així ni ens adonem de com han anat canviant aquestes, el mateix sol que trepitjem, abans fet d’adoquins i ara cobert d’una capa impersonal d’asfalt.

Qui sí ha pensat sobre aquesta transformació és Vicent Carda (Borriana, 1962), que exposa a la prestigiosa galeria Fúcares d’Almagro (Ciudad Real), una de les més històriques d’Espanya amb quasi mig segle de trajectòria, la mostra Sous les pavés, les rêves. Es tracta de la culminació d’un treball que va iniciar fa dos anys, quan va exposar a la Sala Sant Miquel de Fundació Caixa Castelló La ciutat perduda, iniciant una proposta artística basada en els adoquins.

Carda explica que «el darrer any he treballat en aquesta línia, enfocant-ho més en el carrer, el que ha suposat per a mi i per a la ciutadania, on ha passat de tot, hem jugat, hem viscut moltes coses, i malauradament s’han produit revolucions i guerres». D’ahí el títol, capgirant l’eslogan del maig del 68, Bajo los adoquines, la playa, en Bajo los adoquines, los sueños, «perquè en el carrer, en els adoquins, hem deixat part dels nostres somnis, o seguim somiant».

L’artista recorda que «quan vaig començar amb La ciutat perduda pensava en la transformació del carrer que estan patint les ciutats i pobles, tirant asfalt sobre els adoquins, o la nova moda de posar rajoles per tots els carrers. Això, per exemple, comença a Borriana fa més de 10 anys, de la nit al dia asfalten els carrers, tapen adoquins i a la majoria de la gent li sembla perfecte, els cotxes van millor…, però no veuen que perdem part del nostre patrimoni, eixe carrer que xafem tots els dies».

Nostàlgia

Incideix així en que «no només desapareixen edificis modernistes o gòtics, sinó una cosa tan propera a nosaltres, l’adoquinat que li dona certa personalitat a la ciutat. I en aquesta nova exposició examine eixe procés des d’una vessant més nostàlgica, més interna, eixe carrer que ens ha vist créixer, pel que hem passejat».

Amb aquestes peces, Carda tracta de dir a l’espectador que «estem vivint d’una manera accelerada i el carrer ha perdut eixa personalitat del joc, de la conversa; a Borriana quan comença a fer bon temps encara es viu eixe costum d’eixir a la fresca, per contar-se com ha anat el dia. A Castelló ha desaparegut tot això, estem perdent eixa sociabilitat del carrer, ara no només els cotxes van ràpids, també nosaltres, i no veiem el que perdem».

"Cal deixar les presses"

Així, es mostra «pesimista respecte al futur, han canviat els nostres hàbits socials, els que tenim fills ho veiem, passen moltes hores tancats a casa, davant d’una pantalla, s’està perdent eixa part càl·lida del contacte humà, la tertúlia, la xarradeta». Per això creu que «és important deixar la pressa i parar-se a pensar un poc en tu mateix primer, i en el teu entorn».

La mostra combina dibuixos i adoquins. Carda assenyala que «el projecte era l’adoquí, no només representar-lo», i destaca una instal·lació amb dos dibuixos i uns adoquins sobre un paper que s’enrotlla: «És un carrer que s’està alçant o s’està construint, deixe l’incògnita per a l’espectador».

Una casa d'enderrocaments

Respecte al procés per a aconseguir els adoquins, indica que «al principi va costar trovar-ne; des de fa dos anys vaig buscant-ne, primer m’en van oferir a Galícia, però eren nous i això no m’interessava, volia que s’hagueren utilitzat, que hagueren complit la seua funció de carrer perquè ens pogueren contar la seua història. Vaig tindre sort i a València vaig trobar una casa d’enderrocaments que en tenien». Ara pensa «deixar un temps per a remirar el treball fet, imagine que alguna cosa quedarà en el fons».