«És perillós especular amb l’ús de l’aigua»

L’aigua és el bé més valuós, la matèria de la que estem fets nosaltres mateixos, i que en molts llocs és un luxe. Reflexionar sobre la seua importància i reivindicar-lo com un dret és un dels objectius d’Hidrografies, la nova proposta de Pilar Beltrán (Castelló, 1969), que es pot contemplar a la galeria Cànem de la capital de la Plana fins al 15 d’abril.

Sota aquest títol es reuneixen Projecte aigua i Actes de conciliació, dos projectes que segons l’autora «s’han produït en els darrers tres anys i sorgeixen de manera independent però connectada, ja que, tot i que són molt diferents, tenen l’aigua com a motor i punt de partida. Poder reunir-los en un mateix espai i generar un diàleg entre ells fa que el discurs s’enriquisca i apareguen nous significats».

Beltrán recorda que «la primera vegada que vaig tractar l’aigua va ser en una peça més xicoteta (Proyecto agua, I. Postales desde el aeropuerto) que qüestionava la regulació dels líquids en els avions i l’abús dels preus de l’aigua embotellada als aeroports». «Després dels atemptats de l’11-S, es van implementar mesures de control. Jo viatjava prou, i quan vaig tractar de documentar-me sobre eixes regulacions, apenes hi havia informació. Vaig trobar un article d’Almudena Grandes, un altre sobre el transport d’aigua de Lourdes, algun texte de l’UE tractant de coordinar una normativa europea…, però res que justificara la restricció fins el punt d’eliminar les fonts d’aigua potable debades als aeroports o de posar només aigua calenta als lavabos».

Tot i que el dret a l’aigua es va aprovar en 2010, només una dècada després, en 2020, l’aigua va entrar en el mercat de valors. Beltrán incideix en que «em sembla, com a poc, qüestionable i perillós que s’especule amb una cosa tan essencial per a la vida com és l’aigua. Només cal pensar que el nostre cos és aigua en més del 60%. Crec que moltes vegades no som conscients d’això i tampoc imaginem el que és viure amb restriccions d’accés a l’aigua tot i l’estat de les nostres reserves aqüíferes, o les situacions d’emergència climática que apareixen en les notícies», afegeix.

Solidaritat

Cal destacar la vessant solidària de Projecte Aigua II, ja que part dels beneficis de la seua venda es destinen a comprar dipòsits d’aigua en Idlib (Síria). L’artista explica que «aquest projecte sorgeix d’una campanya per a comprar dipòsits de mil litres per a proporcionar accés a aigua potable als camps de refugiats i assentaments d’una zona fronterera entre Síria i Turquía. Durant la seua gestació he estat en contacte amb activistes que des de la Comunitat Valenciana (Balloona Matata) i des de Síria ho fan possible i crec que aportar, no només qüestionant la situació o donant-li visibilitat, sinó fent possible que el projecte continue, és pertinent i generarà una nova fase del propi treball».

Sabons

Un dels elements d’Acte de conciliació són uns sabons. Beltrán indica que «la idea del sabó apareix com a part de l’obra realitzada a una residència artística a Villanueva de Viver dins del programa Confluències, i ha crescut fins a conformar aquesta instal·lació». És allí, a l’arxiu històric de Villanueva, «on vaig trobar els actes de conciliació dels anys 40 que donen títol al projecte i que, amb el sabó i l’aigua, serveixen d’excusa per a parlar de la importància de l’enteniment, el diàleg, la necessitat d’aclarir les coses i arribar a acords».

L’artista comparteix que «el sabó, com a material artístic, aporta el color, l’olor, la textura…, és a la vegada un element quotidià, reconeixible, i cada pastilla actua a mode d’element constructiu».

Tot i que ja havia fet peces amb sabó fa molt de temps, ara l’interessava «el sabó manufacturat i per això vaig buscar empreses per a produir les pastilles. Vaig contactar amb Jabones Pardo, a Madrid, després d’utilitzar el seu sabó en una maqueta, i els vaig contar el projecte. Immediatament em van convidar a anar i a aprendre més sobre el procés d’el·laboració i les possibilitats que tenia el material. El seu entusiasme, el seu assessorament i el seu suport han fet possible aquestes peces».