Óscar Martínez: «Els quadres són portes a moltes altres històries»

Després del reeixit assaig Umbrales (Siruela), Óscar Martínez, doctor en Belles arts per la Universitat Politècnica de València i llicenciat en Història de l’Art per la universitat de la mateixa ciutat, publica ara un nou títol El eco pintado, que va presentar en la capital del Túria. Parlem amb ell.

No sé si després de la gran rebuda que obtingué l’obra Umbrales has sentit major pressió en haver generat tanta expectació amb el primer assaig.

No, la veritat és que no he sentit cap mena de pressió. La idea la hi vaig comentar a la meua editorial, Siruela. A ells els va semblar bé i fins i tot tenim una altra idea per a un altre projecte que confio cristal·litzi en el futur pròxim, i ara mateix m’adono que això de «cristal·litzar» té molt a veure.

Podria dir-se que segueixes, més o menys, la mateixa línia que en Umbrales, una obra que ha conquistat a crítica i públic.

El to és molt similar al de Umbrales, sí. No he innovat res. Fins i tot m’atreviria a dir que puc escriure una mica millor, perquè he après molt en el procés d’escriptura, i de correcció i edició d’aquell llibre. L’esquema és més o menys el mateix. I el tema, crec que ha estat més senzill, perquè el tema de la pintura és un tema que permet introduir molts subtemes, molts subtextos. Els quadres són portes a moltíssimes històries i m’he sentit molt còmode escrivint El eco pintado.

Una de les característiques d’aquest assaig és el conjunt de realitats que existeixen en algunes pintures, petits detalls que porten a l’espectador a altres universos i fantasies. En total, analitzes, si podem dir-ho així, un total de 23 obres, de 23 artistes. La pregunta potser és una miqueta absurda però, per què aquestes obres i aquests artistes i no uns altres?

El tema de la metapintura és un tema interessant però tampoc tots els quadres tenen elements metapictòrics. Quadres amb altres quadres dins no hi ha punts. Jo vaig intentar des del principi que aquest no fos només un llibre amb quadres dins de quadres, sinó que volia que hi hagués un apartat de miralls i després se’m va ocórrer que podria ser interessant un apartat d’imatges tèxtils i d’imatges sobre paper. Va ser llavors quan vaig decidir que haguessin quatre blocs, amb aproximadament cinc o sis quadres per bloc. Dit això, no va resultar tan fàcil trobar obres amb aquestes característiques. Vull dir, quadres amb altres quadres dins sí, molts, amb miralls, també, però al final resulten també repetitius. No obstant això, amb el tema dels tapissos i tèxtils o amb el tema de les imatges sobre paper, no hi ha tants on triar.

Un veritable repte, doncs.

Si després creues aquest condicionant amb el fet que no faig simplement una descripció dels quadres, sinó que al final els utilitzo com a excusa per a contar altres coses i per a treure a col·lació uns temes que a mi m’interessen, t’asseguro que la selecció es fa gairebé sola.

Has hagut de fer també una selecció lògica d’aquestes obres en el que és, si em permets, un exercici conscienciós.

El procés de recerca és llarg, però segons es miri. Tal com dic en la introducció, la idea del llibre va néixer l’11 de desembre de 2021. Soc bastant ràpid escrivint i, clar, quan es tracta d’obres conegudes i pintors coneguts sobre els quals jo porto llegint, estudiant i explicant-los des de fa 15 o 20 anys... D’altra banda, cal tenir en compte que jo no pretenc fer una anàlisi en profunditat, extraordinari dels quadres. Jo el que volia és utilitzar-los per a barrejar-los i combinar-los amb altres idees, i això és el que crec que pot resultar més interessant per al lector.

Llavors, com dius, aquests quadres són un clar pretext per a alguna cosa que va més enllà.

Per a analitzar Las hilanderas ja estan els catàlegs del Museu del Prado i la pàgina web del museu que és extraordinària, a més d’altres treballs d’investigadors i experts. Jo intento centrar-me en unes coses que poden ser curioses o interessants per al lector. Així doncs, més que recerca i documentació, l’important aquí era tenir 23 idees, 23 centellejos d’enginy m’agradaria pensar, que conformen aquest esquelet per a cada un dels capítols.

Podem dir que, d’alguna manera, pretens confeccionar el teu propi pensament a través d’aquests quadres i les idees que lligues.

Jo el que vull oferir són algunes reflexions sobre el desastre climàtic, sobre l’excessiva vanitat que assola a la societat contemporània, sobre la falta d’atenció que hi ha en el món actual, sobre la por davant la mort, sobre el pas del temps... Són qüestions que a mi m’interessen i que crec que hi ha obres que poden donar-me aquesta armadura.