Coneixement i imaginació. Res hi ha més poderós i totes dues facultats es troben en els llibres escrits del passat i en els del present, i també en els futurs. Són els llibres guardians del que som, testimonis del que anhelem, portes obertes cap a una cosa superlativa que ens permet creure que venim aquí, a aquest món, per a somiar desperts.

La passió pel llibre, com a artefacte en si, és evident si tenim en compte les impressionants biblioteques del món. Des de la cèlebre i mítica biblioteca d’Alexandria a aquests centres de caràcter local en els quals qualsevol pot iniciar-se, des de la tendra infància, en la lectura.

Un mai pot avorrir-se amb un llibre entre les mans, tret que aquest llibre sigui material defectuós, és a dir, buit o mancat de sentit, que n’hi ha, i molts. No és fàcil, davant la ingent quantitat de títols que cada any es publica al nostre país i la resta del món, triar un llibre avui dia, tret que un sigui ja un experimentat lector o algú que confiï plenament en aquelles persones que realment viuen per i per a ells, com són els llibreters. Encara que, ara que ho penso, tampoc és fàcil trobar en aquests temps de comerços electrònics un llibreter autèntic, apassionat, però n’hi ha, clar.

¿Què ens pot aportar un bon llibre? Principalment, una visió del món i de nosaltres mateixos. Ofereixen, així mateix, consol, i suposen, per què no, un veritable repte intel·lectual. De nou, coneixement i imaginació, emoció i erudició. I tot això gràcies a les paraules, al llenguatge, a la manera de construir aquest llenguatge, a la literatura.

Sant Jordi

Un any més, celebrem el Dia Internacional del Llibre, Sant Jordi, i el fem, com no, recomanant una sèrie de lectures que ens permeten anar més enllà, llibres en els quals un sent i pateix, aprèn, es commou...

Sense voler exercir a la força el paper de prescriptors avorrits o petulants, perquè en realitat no som ningú, esperem, això sí, que aquests deu llibres obrin algunes d’aquestes portes o ventanas a ninguna parte, o a totes parts, qui sap.

Trobem segells com Tusquets, Quaderns Crema, Firmamento, Muñeca Infinita o Libros del Asteroide

Per a començar, ens endinsem en una de les històries potser menys conegudes o, més aviat, oblidades a propòsit, del país veí, França, com va ser la coneguda com a guerra de la Indoxina. Mantenint el pols i el nivell ja habitual d’escriptura emfàtica i punxant, Éric Vuillard narra aquest episodi amb mestratge en Una salida honrosa (Tusquets) —amb traducció de Juan Salmerón Arjona—, obra a cavall entre l’assaig històric i la novel·la ideològica en la qual l’autor francès demostra, una vegada més, per què és un dels escriptors més importants de l’actualitat.

De la Indoxina al cor d’Itàlia, a Cremona, on Helena Attlee va acudir per a conèixer millor la història d’un violí la melodia del qual li va fascinar. En El violí d’en Lev (Quaderns Crema) —Albert Nolla, trad.—, l’experta en història cultural dels jardins i coneixedora de la cultura italiana, ofereix un exquisit relat assatgístic per a parlar-nos de lutiers, de compositors i viatgers, d’objectes singulars i de música, molta música, en un viatge fascinant que aconsegueix emocionar al lector.

L’art continua sent protagonista, encara que com a pretext a una història d’amor entre una filla i el seu pare, en Como un cielo entre nosotros (Muñeca Infinita), de Jakuta Alikavazovic i que tradueix Vanesa García Cazorla. És aquest un llibre melancòlic, en el qual existeixen ferides obertes que busquen cicatritzar. Hi ha en aquestes pàgines una cerca, un desig per trobar una certa pau d’esperit.

Bellesa i emoció és el que també un troba en el nou llibre de Maggie O’Farrell, El retrato de casada (Libros del Asteroide) —traducció de Concha Cardeñoso—, on reinterpreta amb una habilitat fascinant la vida de Lucrezia, tercera filla del gran duc Cosimo de Medici. Amb aquesta obra tornem a viatjar cap al passat, a l’època del Renaixement italià, i tornem a deixar-nos entabanar pels recels i lluites internes, per les passions.

Seguim en el passat per a conèixer millor, o almenys des d’un punt de vista diferent, a dos de les figures més rellevants de la cultura europea i, m’atreviria a dir, universal, com van ser Goethe i Beethoven. Aquesta perspectiva renovada i personal és la que ens confereix Romain Rolland en un llibre que comprèn una sèrie de petits assajos sobre tots dos i que ara podem llegir amb la traducció, ni més ni menys, que de Luis Cernuda, gràcies a l’editorial gaditana Firmamento.

Més llibres, més vivencies

Gallo Nero ha publicat una obra introspectiva i repleta d’assossec i també de solitud que signa May Sarton. Ens referim a La casa junto al mar —traducció de Blanca Gago—, una espècie de diari íntim de l’autora que reflecteix la bellesa del paisatge natural, la profunditat del temps, la pau que un és capaç de sentir en trobar-se amb si mateix...

També hi han llibres de Gallo Nero, Sexto Piso, errata naturae, Periférica i La Navaja Suiza en el llistat

No hi ha pau, no pot haver-la, després d’haver sofert en primera persona un conflicte armat. Taina Tervonen és conscient d’això després d’haver-hi escrit Las sepultureras (errata naturae) —Iballa López Hernández, trad.—, llibre que aprofundeix en la guerra de Bòsnia i Hercegovina, en totes aquelles persones que van desaparèixer fent trossos a milers de famílies ja traumatitzades per a tota la vida. No és aquest un relat fàcil però és una història que ofereix un advertiment necessari sobre els horrors que l’ésser humà és capaç de protagonitzar. Estem davant una espècie de crònica novel·lada en la qual les fosses comunes i els cadàvers són, per desgràcia, protagonistes; un text en el qual tot resulta desolador però que ofereix el consol de la justícia.

Si alguna cosa està en voga de la majoria és la vida atrafegada que, més o menys, tots i cadascun de nosaltres estem representant en un món cada vegada més accelerat. Un caballero a la deriva (Periférica), d’Herbert Clyde Lewis, amb traducció d'Ángeles de los Santos, sembla ser una espècie de novel·la premonitòria d’aquests temps, un relat que posa sobre la taula quins aspectes de les nostres vides són realment prioritaris. Es tracta d’una espècie de comèdia negra sobre un banquer de Wall Street que cau per la borda mentre viatja en un vaixell de càrrega, escena que exemplifica a la perfecció l’asfíxia que molts avui senten davant la pressió a la qual es veuen sotmesos, ja sigui pels convencionalismes socials o per les rutines dels seus treballs. Gran recuperació, sens dubte, la d’aquest autor nord-americà de principis del segle XX.

Dues maneres de veure i fer

Hi ha qui diria que mai fixem la mirada i la nostra atenció en el «producte nacional». Tanmateix, errarien el tir en pensar en això, perquè sempre estem disposats a descobrir o redescobrir la literatura actual del nostre país. Així, per a aquest Sant Jordi recomanem dos llibres de dos autors molt diferents entre si però que exemplifiquen, o almenys això creiem, el bon estat de salut de la literatura «pàtria».

Oferim lectures que estan allunyades del consum masiu del mercat per tal d’oferir nous reptes

D’una banda, Marta Jiménez Serrano ha convençut ja a la crítica del seu bon fer literari. Amb Los nombres propios (Sexto Piso), novel·la de formació que oferia un relat subtil del que solem considerar petits grans problemes, ja deixava bona mostra de la u qualitat, fet que ara queda retratat de nou en No todo el mundo (Sexto Piso), on les relacions humanes, amb l’amor com a element clau i els seus secrets, són peça central de les petites històries que comprenen cadascun dels relats del llibre.

Finalment i no per això menys important, trobem l’última obra de Pablo Gutiérrez, potser un dels escriptors del nostre país més infravalorats i desconeguts per al gran públic, però que posseeix una destresa narrativa extraordinària. En La tercera clase (La Navaja Suiza), construeix un relat polièdric, coral, per a abordar una cosa tan trista com és la destrucció de la costa gaditana a les mans dels narcos i el tràfic de drogues. Pocs autors poden armar un relat tan potent sobre una cosa així i fer-ho, a més, amb aquesta singular manera d’entendre la literatura com una eina de canvi social.

Com veuen, hi ha relats i històries per a tots els gustos. Assajos disfressats de novel·les, novel·les històriques que tampoc ho són tant, testimoniatges en primera persona, visions corals, reflexions de tota mena... En la literatura, en els llibres, està tot, tot l’imaginat i el que està encara per arribar. No dubtin mai que un llibre és i serà sempre fidel a la seua comesa: fer-nos millors persones.