Flavia Company: Els penediments com a material literari

L’autora Andrea Mayo, heterònim de l’escriptora Flavia Company, ha publicat aquest 2023 el llibre Penediments (Navona), un volum de contes amb el qual explora com «s’amaguen les coses que no agraden» i amb el qual busca que el lector revise estructures que s’accepten habitualment.

L’autora, que presentarà aquesta obra en la llibreria castellonenca Argot divendres que ve, 19 de maig, a partir de les 18.30 hores, explica que el concepte que dona títol a aquesta obra procedeix del terme pictòric pentimento, la idea de les pinzellades que usaven els artistes sobre el que havien pintat perquè no els agradava, s’havien equivocat o eren censurats.

Company, que compta amb una profusa trajectòria literària, remarca que els huit contes que componen aquesta obra que l’editorial Navona publica tant en català com en castellà, estan molt pensats en el seua ordre perquè «cada text és un llibre en si mateix». I aprofundint encara més sobre el concepte que dona títol, destaca que els primers relats que apareixen en ell són penediments que es veuen a simple vista, mentre que en la segona part del llibre els que apareixen i són protagonistes resulten ser aquells que sorgeixen amb el pas dels anys. A ells, i com no hi ha dos sense tres, destaca una tercera categoria o tipus, que són, diu l’autora catalano-argentina, els que només es veuen «si es violenta la cosa» ja que no s’està disposat a revelar-los mai.

Relats o novel·la?

En una entrevista recent, Flavia Company va assenyalar que Penediments podria haver sigut una novel·la, però que no li interessava abordar aquest gènere, ja que va preferir, finalment, explorar de manera concisa i condensada la manera de ser i d’actuar dels éssers humans quan no se’ls deixa ser com veritablement són. Sobre aquest tema, subratlla l’escriptora que el present volum és una defensa de «l’honestedat, la congruència i l’amor per les coses ben fetes».

He recuperat una llibertat que tenia i que s’ha multiplicat per moltíssim amb l’heterònim

D’altra banda, Company, o Mayo, afirma que aquest és un llibre que «no és tranquil, ni per a deixar tranquil a ningú, sinó que pretén encendre coses», i explica que el va anar component en tots dos idiomes, en castellà i català, amb la dificultat que això requereix tant a nivell conceptual com narratiu i llingüístic.

Heterònims, què són?

Una peculiaritat d’aquesta obra és la signatura que utilitza l’autora. Flavia Company remarca que escriure amb heterònims li permet explorar les «fronteres» entre ficció i realitat, encara que això represente perdre una marca.

Es tracta del segon llibre que escriu amb el nom d’Andrea Mayo després de La planta carnívora i sobre aquest tema diu que des que va començar a escriure amb heterònims ha recuperat «una llibertat que tenia i que s’ha multiplicat per moltíssim», al mateix temps que remarca que ha escrit com Flavia Company tot el que podia fer fins ara.

Per a ella, els seus heterònims, o alter egos, són personatges en si mateixos, de manera que es pren «molt seriosament» el fet d’escriure, remarcant que la manera d’escriure de Flavia Company és diferent de la d’Andrea Mayo.

En aquest sentit, assenyala que Andrea Mayo «existeix però no té vida, sinó que se li dona quan se la llig», i matisa que és una autora que no respon a les categories humanes de culpa i penediment. Per a l’editor de Navona, Ernest Folch, el present llibre suposa la «consolidació» de l’heterònim d’Andrea Mayo. Llarga vida, doncs, a Andrea Mayo.