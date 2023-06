Pepe Sánchez: històries de joventut

No sempre és així, però l’educació que un rep a casa sol marcar moltes de les actituds i inquietuds de cada persona.

El pare de Pepe Sánchez, Nicolás Sánchez, un fotògraf aficionat que va immortalitzar paisatges de la província de Castelló com Peníscola, Montanejos o la zona portuària de Castelló, li va inculcar la passió per la imatge, «educant-li» la mirada amb les diferents publicacions especialitzades a les quals estava subscrit i que rebia a casa. A poc a poc, Nicolás li va anar imprimint aquest magnetisme per capturar altres realitats a través de la lent, regalant-li la seua primera càmera, una «Micro», quan comptava amb tot just 14 anys, i convidant-li a participar en algunes de les sortides que duia a terme.

Poc va trigar Pepe a convertir-se en el «fotògraf oficial» de la seua colla d’amics, com queda perfectament reflectit en una exposició que ha titulat A mis amigos i que es pot visitar a la Llotja del Cànem de Castelló. És aquesta una mostra impregnada de nostàlgia, però nostàlgia de la bona, d’aquesta que et fa rememorar records intensos en els quals l’alegria i la llibertat eren protagonistes.

Un mapa emocional

Sánchez va ser capaç de crear, sense pretendre-ho, un mapa emocional i també geogràfic, d’una època i d’una generació determinada, la dels joves en la dècada dels 50 en un Castelló que encara conservava una certa ruralitat, un Castelló per fer en el que el temps discorria d’una altra manera, molt diferent del ritme que imprimeix en l’actualitat.

Així, el públic té l’oportunitat de ser testimoni, com ho va ser Pepe Sánchez amb la seua càmera, d’un altre temps, d’altres formes de diversió, dels incipients canvis que s’estaven produint arran d’un cert oberturisme, molt lleu en temps de la dictadura franquista, això sí, respecte a la música procedent d’altres racons del planeta, com els Estats Units. I és que aquí a Castelló, com bé va saber retratar Pepe Sánchez, el rock and roll va arribar amb força gràcies als discos d’autors com Bill Haley o Elvis Presley.

Alguns d’aquests LP’s són protagonistes també d’aquesta exposició, exercint una espècie de vincle o fil conductor d’aquesta. Així, a les imatges de joventut, s’uneixen alguns d’aquests emblemàtics discos que escoltaven una vegada i una altra durant les festes de Pasqua, un període en el qual aquest grup d’amics es reunia per a sentir aquesta llibertat pròpia dels qui tenen tota la vida per davant, i tenen tot el temps del món per a riure, conversar, fer broma i, com no, temps per a estimar-se, per a sentir.

Veure, i saber veure

El que té de bo aquesta exposició, i el que tenen de bo les fotos de Pepe Sánchez, és que existeix un dinamisme que no és propi dels fotògrafs de la seua generació. Dit d’una altra manera, Pepe va ser, en un cert sentit, un avançat al seu temps gràcies a aquesta possibilitat que el seu pare li va concedir d’educar la mirada veient altres treballs de grans mestres de la fotografia. Tan important és veure, com saber veure. I tan important és apreciar la tècnica com deixar-se portar per la intuïció, cosa que ell sap molt bé.

Comissariada per Julián Barón, en aquesta exposició hi ha molta gent implicada, i no és per a menys, perquè el treball de Pepe Sánchez el mereix. Una mostra que és un viu retrat de l’entusiasme i felicitat de la joventut. Fins al 23 de juny.