Paraules d'arbres i d'homes

Jesús Miralles diu que sap d’arbres «perquè em vaig quedar a viure on vaig nàixer», a la menuda població de la Foia de l’Alcalatén, on viuen poc més d’un centenar de veïns.

Ara, a Ombra de fulles, llibre editat per Unaria que va presentar el darrer dilluns al Menador, reuneix tota una sèrie de textos que no estaven pensats per a ser compartits, però que per sort ara estan a l’abast de tothom. Es tracta de microrelats --la majoria de només una pàgina-- plens de lirisme, escrits des de la part emocional del cervell. I és que Miralles reivindica Saint-Exupéry quan deia que «Només es veu bé amb el cor, allò essencial és invisible als ulls».

Així, té molta cura del llenguatge, com si acaronés les paraules en frases com «Escric perquè et faces un ram de somnis amb les lletres». L’autor alcorí reivindica la imaginació en temps de pantalles i fa un cant als arbres, dels que creu que tenim molt a aprendre en un volum que comparteix amb Patricia Mir i Rosa Andreu, autores del pròleg i l’epíleg, i amb María Griñó, responsable de les il·lustracions. Aquesta última diu que el seu estil habitual no hi és en aquest treball «perquè calia mostrar a Jesús tal com és». I aixi ho fa especialment en la portada, on l’ombra de l’autor és feta de fulles.

Reflexions

Però no només el regne vegetal és protagonista. El lector trobarà reflexions sobre els temes més diversos: la immigració, l’homosexualitat, el feminisme o la violència masclista, present sobretot en Alba, testimoni d’una noia que va ser violada sistemàticament pel seu avi dels 9 als 15 anys. Miralles recorda que «ella em va demanar que contara la seua història, he patit molt escribint-la i he aprés que tot i que és molt difícil seguir viu després de patir això, hi ha esperança, es pot seguir endavant».

Recomanaria llegir-lo en xicotetes dosis, deixant que les paraules de cada microrelat calen en el lector com la pluja fina en un arbre, des de les fulles fins les arrels, prenent el temps necessari per a reflexionar sobre el fons de cada història. Però reconec que és un consell difícil de seguir, ja que els textes de Miralles són addictius.

I no hi ha excuses per no obrir el llibre i endinsar-se ara en una pàgina, més tard en una altra... En aquestes senderes de tinta trobaran Jesús Miralles, allò que li interessa i sobretot aquells a qui estima o ha estimat. Tot això ofereix, només a canvi del regal del seu temps. No s’empenediran.