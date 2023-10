Pilar Dolz retorna a Urbino

L’any 1971 a Espanya començaven els temps d’obertura internacional. S’albirava l’arribada de la democràcia i una jove de Morella, Pilar Dolz (1945), va arribar a la localitat italiana d’Urbino per a veure una exposició de gravats de la Scuola del Libro.

Començava així un llarg viatge artístic de 50 anys en els quals Pilar Dolz ha desenvolupat una trajectòria sòlida com a gravadora en un món que encara hui continua sent majoritàriament masculí.

L’any 2015 Fundació Caixa Castelló ja va recollir en la retrospectiva Present continu els 40 anys de Pilar Dolz al capdavant de la galeria Cànem de la capital de la Plana, i ara és el torn de retre homenatge al seu treball creatiu com a gravadora durant mig segle.

Si el passat setembre va tindre lloc a l’Acadèmia de Belles Arts de Sofia a Bulgària l‘exposició de Fundació Caixa Castelló L’ofici de gravar, amb motiu de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea, ara arriba com a continuació i culminació, la mostra Ritorno, que es va inaugurar el darrer dijous a la casa natal de Rafael en Urbino, on es podrà veure fins al 26 de novembre, comissariada per Luigi Bravi, president de l’Accademia Raffaello di Urbino, i Alfredo Llopico, tècnic de Cultura de la Fundació Caixa Castelló.

La mostra és també un homenatge de Pilar Dolz als seus mestres d’aquella època a Urbino, Pietro Sanchini, Renato Bruscaglia o Carlo Ceci, amb els quals va descobrir totes les possibilitats que ofereix aquest art. I és que si a l’Espanya dels 70 els gravats eren monocroms, a Itàlia ja es podia imprimir en dos o tres colors en una sola passada de pressió pel tòrcul.

Més que un ofici

Però per a Pilar Dolz, Urbino no va suposar només l’oportunitat d’aprendre un ofici. «Venia d’Espanya, on llavors hi havia una dictadura, i a Itàlia en canvi vaig trobar una democràcia; va ser un periode molt ric en experiències, en el qual també vaig descobrir el feminisme i on hi havia molta activitat en el món universitari».

Tota una sèrie de records que aquesta mostra ha tornat al present. «Ha sigut l’oportunitat per a retrobarme amb amics d’aquella època i he viscut moments molt emotius, sobretot en recordar als que ja no hi són entre nosaltres».

També reconeix que «mai haguera pensat que exposaria a la mateixa casa de Rafael, i és tot un honor que agraïsc a Fundació Caixa Castelló per fer-ho possible».

A l’hora d’explicar el seu enamorament pel gravat, Pilar reconeix que «els amors són irracionals, i més en un lloc tan idílic com és el cas d’Urbino, per a qui viu els primers amors».

Per a ella el més important del que va aprendre en la seua estança a Itàlia és que «si tens coses que explicar i tens l’ofici, pots fer-ho, pots comunicar».

Temàtiques

En aquest sentit, al llarg de la seua obra, al llarg de mig segle, han sigut molts els temes als quals ha donat veu amb la tècnica del gravat. «L’objecte de les meues obres ha anat canviant, com no pot ser d’altra manera, amb el pas dels temps. Als anys 70 era la lluita per la democràcia, el feminisme, i també vaig realitzar moltes sèries sobre les parets de pedra seca dels Ports que porte en l’ADN». Ja en els anys 80, va estar a París entre 1983 i 1985 «i allí vaig trobar el color, que com deia Cezanne, és on ment i cor es troben, tot i que després vaig tornar al negre».

Pilar Dolz creu que ha tingut molta sort. «D’una banda, a la galeria he exposat sempre el que he volgut, amb els artistes i els clients que m’aporten coses, i també amb el gravat, que de vegades ho anomene hobby però que no ho és perquè m’he format molt, i he conegut gent que m’ha aportat molt i he pogut seguir formant-me».