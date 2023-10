El final de festa del 20é SONS

Tota festa s’ha de gaudir de principi a fi, i per a que els participants s’emporten el millor record, cal un final en gran. Això és el que s’han proposat els organitzadors del SONS, el Cicle de Músiques Independents de Castelló, que aquesta tardor ens proposa el tercer i últim trimestre de l’edició del 20é aniversari.

El Teatre del Raval acull aquest dilluns a les 20.00 hores la primera actuació d’aquest darrer lliurament amb Maita, grup d’indie rock que arriba des de la ciutat nord-americana de Portland i que gira al voltant de la cantant Maria Maita-Keppeler. Amb una combinació feta a casa de rock alternatiu i power pop amb un toc intimista i melancòlic, només dos discs els han convertit en una banda a tindre molt en compte i que arriba a Castelló per a desplegar una musica sempre expressiva i un impacte directe, sensual i delicat.

Pel que fa a la resta de la programació elaborada des de l’Associació Cultural Septiembre Recuerdos, José Luis Cuevas destaca la presència de Mariola Membrives, l’únic concert del trimestre que canvia el Teatre del Raval pel Paranimf de l’UJI i que començarà a les 19.30 del 27 d’octubre. «És una artista que arriba sense fer molt de soroll, però amb un disc, La Babilonia, que ha tingut crítiques brutals. Ella pertany a eixe grup d’artistes com Rocío Márquez o María José Llergo que estan renovant el flamenc des d’un punt de vista femení, amb un discurs potent».

Més concerts

Cuevas també té una menció especial per al britànic Matt Elliott. «És un artista que havia d’estar en el 20é aniversari perquè tot i que és estranger, és com de casa perquè ha tocat varies vegades en el SONS. Tenim moltes ganes de tonar a escoltar-lo i a més serà la primera vegada que toque en el Teatre del Raval», on els seues temes tornaran a commoure.

Elliott actuarà el 6 de novembre i aquesta edició tancarà l’11 de desembre amb els peruans Alejandro i María Laura. Les seues cançons, senzilles en aparença, són també enèrgiques i dinàmiques, xicotetes celebracions per a mostrar el seu inconformisme davant la rutina i revitatlitzar la ment amb les seues veus dolces.

A l’hora de valorar el que està suposant aquest aniversari, José Luis Cuevas afirma que «estem molt contents tant amb la resposta del públic com amb el nivell artístic de les diverses propostes que hem presentat, la veritat és que les dues parts ens han sorprés un poc. Això ens fa sentir satisfets, ja que complir 20 anys i tindre bona salut sempre és important».

Actuacions destacades

Es fa difícil triar entre els concerts que hem gaudit enguany, però Cuevas es decanta pel que oferiren els Hermanos Cubero a l’Auditori «ja que hi va assistir molt de públic i va ser una proposta que va encaixar molt bé amb la programació del primer trimestre».

També recorda que «va ser emotiva l’actuació de Come --grup que va tancar el segon trimestre el passat juny--, una banda mítica de l’indie nord-americà que venia del Primavera Sound i pensàvem que era important que estigueren en el nostre 20é aniversari».

Documental

Una celebració que es completarà amb el documental dels 20 anys de SONS que està elaborant Micrea Film amb entrevistes i fragments de concerts, amb grabacions fetes amb càmeres de fa 20 anys i amb mòbils d’última generació. Cuevas diu que «ens agradaria fer una projecció al Teatre del Raval per a compartir-lo». I és que el SONS ja forma part de Castelló.