Una nit entre espectres valencians

Amb la creixent popularitat de la festa de Halloween, sobretot entre els més joves, aquests darrers dies segur que heu estat envoltats de fantasmes, esquelets i horripilants sers d’ultratomba.

La vespra de Tots Sants també vaig ser empaitat per uns quants espectres, però ben diferents: quarantamaules, donyets, bubotes i llavaneres, entre d’altres.

I és que a la Comunitat Valenciana tenim un bon grapat de llegendes i monstres propis per a omplir els malsons dels infants i passar una bona estona de por, sense recórrer al panteó de ficcions anglosaxones, per exemple.

Tot un bestiari autòcton que per desgràcia ha anat perdent-se i que les noves generacions cada volta coneixen menys. Per a posar remei a aquesta situació i recuperar tots aquells mites perquè no desapareguen destaca especialment la tasca del Museu Valencià d’Etnologia, L’ETNO, que en 2016 va posar en marxa la iniciativa Espanta la por amb la missió de difondre l’imaginari valencià.

Guia inacabada

Un projecte que va donar un pas de gegant ara fa un any amb la publicació de la Guia inacabada de la fantasia valenciana, un exhaustiu treball de selecció bibliogràfica i de tractament documental per a exposar d’una forma divulgativa i entretinguda els coneixements existents sobre aquesta matèria, posant ordre per a mostrar tot un univers que molts desconeixen.

Els autors de la Guia són tres vells coneguts, especialistes en rondalles i criatures fantàstiques, ja siga cadascú pel seu compte o escrivint a sis mans com ja van fer en Por o fugirem (2018), llibre dirigit al públic juvenil: Joan Borja, Francesc Gisbert i Víctor Labrado, que són ells mateixos autèntiques enciclopèdies de l’imaginari terrorífic valencià. Tots tres responen al qui, on i quan, és a dir, quin és el repertori d’éssers o criatures tenebroses a les nostres terres, quina és la geografia màgica i llegendària de la Comunitat i quin és el calendari essencial d’aquests personatges.

I de fer-los més reals s’encarrega Marc Bou, qui reinterpreta els nostres monstres amb il·lustracions plenes de força i magnetisme, tan realistes... que sembla que hagi fet un pacte amb el diable.

Una crida per a la recerca

Però, cal recordar-ho, parlem d’una guia inacabada, i és que els autors són conscients de que a banda de tot el que han pogut recopil·lar, segur que encara hi ha criatures de les quals ens advertia alguna iaia o indrets misteriosos dels quals han sentit parlar en algun poble. Per això fan una crida a lectors, biblioteques i centres d’estudis, perquè els facen arribar els mites que coneguen i així anar completant l’imaginari valencià. Així, per a donar a conéixer tot allò que falta podeu escriure a biblioteca.etnologia@dival.es.

Els autors de la Guia també recorren els pobles de la Comunitat Valenciana. La darrera Nit d’Ànimes els va portar a Nules, on van fer una ruta pel poble donant vida als espectres més nostres amb el seu gran talent de rondallaires, tan hàbils per a fer brollar les rises com per a fer tremolar de por.

Una nit en la qual vam conéixer a Pepa Poca Por --la Juan Sin Miedo valenciana--, l’orige del Caro o per què no hi ha que anar a llavar de nit al llavador de Penàguila.

Autors castellonencs

Els autors de la Guia assenyalaven que a les terres de Castelló és on menys documentació hi ha. Però per posar-hi remei han sorgit iniciatives com la del vila-realenc Josep Usó amb Contes a la vora del foc (2022), llibre amb el qual recupera històries tradicionals de la Plana amb personatges terrorífics com el saginer, el lluendo o la bruixa matinera, amb les esgarrifoses il·lustracions de Paco Membrado.

També el nuler Alfons Pérez Malparlat es suma a aquesta reivindicació dels monstres valencians amb Aitana Torrent, caçadora d’espantacriatures, novel·la guanyadora del Diafebus dels premis Lletraferit 2022, en la qual ens convida a seguir les aventures d’una jove que es dedica a perseguir aquests éssers sobrenaturals per tot el territori valencià en l’Edat Mitjana.

Hi ha molts més monstres que els que han popularitzat les pelis de Hollywood o els clàssics vampirs, mòmies i homes llop. I estan esperant per conéixer-vos, només heu de donar-los una oportunitat perquè us puguen espantar.

Això sí, si en trobeu algun, vigileu. Les precaucions mai estan de més amb aquests sers obscurs.