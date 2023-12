I si regalem art per Nadal? La fira MARTE respon

Algú pensa regalar art per Nadal? Difícil saber-ho, més encara quan, de normal, la compravenda d’art no sol ser habitual en un circuit que no sigui el merament professional. Si a això se li afegeix que a Espanya el col·leccionisme d’obres d’art no és un mercat pròsper, el fet de pensar si més no a adquirir una peça artística per a sorprendre en aquestes dates assenyalades s’antulla més aviat impossible. O no?

La Fira d’Art Contemporani de Castelló, MARTE, protagonitza ara mateix, des d’aquest passat divendres, 1 de desembre, a Madrid, en col·laboració amb Paisaje Doméstico una iniciativa que promou d’una banda l’acostament a obres d’art «assequibles» i, per un altre, potència el treball d’artistes emergents. Sota el títol Tempo, tempo, tempo, aquesta singular proposta expositiva presenta l’obra de 24 artistes que coincideixen amb els 24 dies de l’Advent. És a dir, un artista per dia, i una obra per artista. «L’exposició és una col·laboració que fem amb Paisaje Doméstico, que va venir enguany per primera vegada a MARTE», ens diu Nacho Tomás, un dels co-directors de la fira artística, qui explica que «més que una simple galeria, Paisaje Doméstico és un espai en el qual succeeixen coses, podent transformar-se en una residència artística, en un lloc on es realitzen tallers o exposicions com aquesta que ara ens ocupa». La proposta Pel que sembla, van ser els encarregats d’aquest espai híbrid els qui van proposar a MARTE una operació conjunta de cara a aquest final d’any per a potenciar aquest altre col·leccionisme privat, més modest, i la fira castellonenca va acceptar el repte. Però, quins artistes són els que formen part d’aquesta precisa selecció de 24? Segons ens conta Tomás, «la selecció que hem fet dels artistes està basada principalment en el fet que tots ells han estat o són artistes que hem anat recolzant en MARTE, creadors que han pogut participar ja en la fira o que ho faran en un futur, així com altres artistes que tenim en el radar i compleixen una mica el que busquem en la fira». Així, entre aquests 24 noms es troben «artistes emergents però també consagrats que en un moment determinat necessiten establir-se de nou en el mercat», adverteix. D’aquests 24 artistes es troben els castellonencs Arturo Doñate, Lucía Moya, Borja Docavo, Agustín Serisuelo, Carlos Sebastiá, Carlos Pascual i Altea Grau, els qui comparteixen experiència al costat de Papartus, José Luis Valverde, Carlos Maciá, María Acuyo, Jesús De Haro, Santiago Calavera, Aina Albo Puigserver, Fernando Navarro, Juan Cabello Arribas, Sergio Rocafort, Ana Rod, Blackbutter, Sergio Femar, Oscar Seco, Javier Valverde, Walter Wail i Tito Pérez Mora. Més que suport Aquest llistat respon al criteri de MARTE de continuar amb «el suport que hem anat donant-los, a més de brindar-los aquesta necessària visibilitat en altres territoris com Madrid, que és l’epicentre una mica de tot el que succeeix en l’art contemporani, malgrat tenir aquí, a Castelló, un petit oasi», assegura Nacho Tomás. I afegeix en relació amb els artistes castellonencs: «Ens agrada continuar movent el treball d’aquests artistes i que col·laborin amb altres creadors de fora de Castelló». Així, Tempo, tempo, tempo, és una exposició que no té una línia de comissariat concreta ni un tema concret. «El mes important ha estat i és triar a aquests 24 artistes que hem anat secundant, intentar visibilitzar als de Castelló, i amb els quals creem, i establir un format, petit format amb uns preus accessibles, una mica buscant aquests regals de Nadal o mercat ambulant de Nadal on pots trobar una cosa interessant o fer-te un detall a tu mateix».