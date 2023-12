Mercedes Monmany: Un viatge literari i personal per l’Europa central

Aprofundir en l’ànima comuna d’una Europa que, malgrat el que creiem, ha estat sempre en conflicte, més en un segle XX que podríem definir com un segle de barbàrie, fruit de les dues guerres mundials que van assolar, principalment, al vell continent. Això és el que ha fet sempre, des de diferents perspectives, tant literàries com assatgístiques, Mercedes Monmany, amb qui parlem personalment, gràcies a la gentilesa de Rosa Lentini i Ricardo Cano Gaviria —perquè la conversa es va produir a casa seua—, dos pilars de la cultura castellonenca des que van arribar ací, pares de l’exquisida editorial especialitzada en poesia Igitur i, també, autors, tots dos, d’una extraordinària qualitat —tant literària com humana—.

La presència de Monmany a Castelló es devia a una xerrada oberta organitzada per la Universitat Jaume I i que va protagonitzar en el Menador, Espai Cultural, el 14 de desembre, on, entre altres qüestions, va parlar sobre la seua última publicació, un assaig publicat en l’editorial Báltica titulat Del Drina al Vístula.

Aquesta obra, que bé podria servir com una guia de viatge a través dels escriptors i poetes que van néixer en les seues bogues, és, en realitat, molt més, perquè convida al lector a una profunda reflexió sobre «una zona poc coneguda per al que hauria de ser una Unió Europea d’igualtat», en paraules de la pròpia Monmany.

Així, el que en un principi anava a ser una entrevista més aviat formal sobre la literatura d’aquests països del que coneixem com a Europa central, es va convertir en una conversa íntima i personal sobre els horrors de les guerres i les injustícies, però també de la fe en la paraula, del poder alliberador de la poesia.

Després d’escriure Por las fronteras de Europa (Galaxia Gutenberg, 2016), que «era un reconeixement, un homenatge a totes les literatures del continent, incloses les que no pertanyen específicament al que són els països de la Unió Europa, com poden ser Turquia o Israel, però que per circumstàncies històriques havien d’estar», li quedaven pendents, assegura l’escriptora i assagista catalana «diverses senderes per explorar». Unes senderes, «que es repetien quan reflexionava o llegia, o veia un panorama de les literatures europees del segle XX». Aquestes constants reincidents eren «la tragèdia de l’holocaust i l’exili».

Efectivament, durant la passada centúria, tot el continent europeu va ser protagonista d’un moviment continu que Monmamy va reflectir en dos llibres consecutius: Ya sabes que volveré (Galaxia Gutenberg, 2017), «que era una excusa perfecta per a reunir tres de les meues escriptores preferides mortes en Auswich: Irène Némirovsky, Etty Hillesum i després la cosina poeta de Walter Benjamin, Gertrud Kolmar. I, dic mortes quan, en realitat, Auswitch va ser un assassinat massiu», i Sin tiempo para el adiós (Galaxia Gutenberg, 2021).

Recorregut

En Del Drina al Vístula, Monmany reuneix 30 autors, entre els quals hi ha també tres ucraïnesos. El present assaig el va titular d’aquest mode, assegura, «com un passeig literari», ja que el Drina, «per als aficionats a la literatura, és un homenatge conegut a Ivo Andric, l’únic Premi Nobel iugoslau de la història, un autor meravellós, un Balzac dels Balcans»; i el Vístula «és la terra dels grans poetes, del nostre volgut Zagajewski, Premi Princesa d’Astúries, de Czeslaw Milosz, de Wislawa Szymborska… és una terra de poetes, de músics extraordinaris», si bé, no exempta de la confusió pròpia dels conflictes bèl·lics, alguna cosa que, ens diu Monmany, «ho explica molt bé Kundera en el seu assaig Un occidente secuestrado», això és, «que la tragèdia d’aquests territoris, com l’ucraïnès en l’actualitat, és estar a la mercè de grans potències, bé l’Alemanya nazi, bé la Rússia soviètica».

A poc a poc, la conversa vira cap a temes que concerneixen la moral, i no tant a la política, i que passen del descrit de forma més aviat objectiva al biogràfic, ja que, en realitat, tot relat és biogràfic, i tot relat és també ficció. «En realitat, havia d’haver acabat aquest llibre al Dniéper, a Ucraïna, però com volia fer alguna cosa de caràcter autobiogràfic i jo només havia arribat al Vístula, preferia detenir-me aquí», comenta l’autora, qui recorda, precisament, que tenia planejat viatjar al Dniéper, i a la ciutat polonesa de Lvov, amb el seu bon amic, el desaparegut editor, Jaume Vallcorba, alma mater de Quaderns Crema i Acantilado.

Les zones que apareixen en aquest assaig «sempre estan a la mercè de la Història, són víctimes de la Història», comenta Monmany, qui lamenta que «caldrà esperar una mica per a conèixer a Lvov, terra de grans, grandíssims escriptors, com el meu volgut galitzià Joseph Roth, nascut al costat de Lvov, però de molts més com Zagajewski, Stanislaw Lem o Józef Wittlin, un d’aquests grandíssims escriptors que sempre estan pendents de ser redescoberts perquè la seua carrera va ser interrompuda per la guerra».

Una nova senda

Precisament, les «carreres interrompudes» és un altre dels temes que sempre han obsessionat a Mercedes Monmany. «Ara estic escrivint un llibre i vull parlar en ell de les carreres, dels escriptors interromputs per esdeveniments anteriors», ens confessa, i afegeix: «Les tres escriptores de les quals parlo en Ya sabes que volveré són tres vides interrompudes. Què haurien arribat a ser? No ho sabem. La prima de Benjamin seria de les grans poetes, igual que ho ha estat Szymborska, que va morir als 90 i escaig, si hagués tingut una llarga i tranquil·la vida. Etty Hillesum era una jove de 29 anys que tenia tot a favor seu, uns diaris d’una profunditat psicològica, metafísica, filosòfica, teològica… podria haver estat professora de qualsevol matèria, assagista. I els aficionats a Irène Némirovsky saben que va morir escrivint la seua obra; estava obsessionada a escriure els últims capítols, hagués seguit i seguit escrivint una grandíssima obra».

Aquesta «obsessió» per les carreres interrompudes per grans catàstrofes exteriors no és fútil, tenint que compte que «és una constant que en el segle XX es repeteix bastant», adverteix. Però, lluny de quedar-se en l’element negatiu, Monmany ens il·lustra sobre altre aspecte que ella mateixa defineix com a «emocionant», com «és la tenacitat, la fe, en el treball que fan aquests autors, que fins a l’últim moment estan escrivint. Es repeteix en Némirovsky, en molts d’ells. Hi ha joves poloneses o joves hongaresos, poetes, que abans de ser afusellats escriuen el seu últim poema, com Miklós Radnóti, qui va dedicar un dels seus últims poemes a Lorca, a la mort de Lorca».

Malgrat dibuixar un mapa geogràfic on la barbàrie va fer mossa en diverses generacions, sempre queda la intel·ligència i la bellesa de la paraula, que és immensa. Monmany ho sap, i dona bona fe d’això en tota la seua obra.