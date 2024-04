Especial Sant Jordi 2024: Els llibres mai passen de moda, perquè llegir és viure més intensament

Qui som quan llegim? La pregunta pot semblar una ximpleria, però res més lluny. Sol pensar-se en la lectura com un mer passatemps. És una cosa lícita, fins a un cert punt lògica, però quedar-se en això seria obviar massa aspectes i detalls que, fet i fet, ens defineixen com a éssers humans capaços de desenvolupar un llenguatge abstracte que va més enllà del superflu. La lectura és, per tant, molt més que passar l’estona, perquè existeix un compromís tàcit entre qui escriu i qui se situa enfront de la pàgina escrita, un acord del qual es desprèn la necessitat d’imaginar(nos), contar(nos), entendre(’ns) a través de les paraules.

Llegir avui dia, no obstant això, sembla ser un acte de resistència perquè, diuen, no hi ha temps. No n’hi ha o, més aviat, preferim perdre-ho en assumptes molt més banals, presos com estem la majoria de la futilitat de les xarxes socials? Hi ha en aquesta pregunta un gran debat que no trobarà les respostes necessàries aquí, però no per això negarem l’obligació de plantejar-la per a despertar alguna consciència.

Una experència única

Diu Manuel Arranz en Por el placer de leer (Shangrila) que «la novel·la, no totes les novel·les evidentment, també poden ser una experiència, i una experiència única». I prossegueix: «La construcció de la nostra identitat, almenys per a les persones que llegeixen, moltes vegades és deutora de determinats llibres, cosa de la qual el lector no sempre és conscient». En efecte, qui llegeix viu més intensament perquè pot viure tantes vides com personatges i històries llegeixi. I, qui llegeix, va definint un mode de veure i fer, de ser, impregnat per les reflexions que cada lectura li proporciona, la qual cosa és, fins a un cert punt, màgic. Anar construint un «jo» a partir de tots els «jo» que ha proporcionat la literatura, amb totes les emocions i judicis que conformen aquest tramat complex de sensacions que solem dir «condició humana».

«Hi ha llibres que ens jutgen i llibres als quals jutgem nosaltres», afirma Arranz. «Només són decisius els primers», adverteix. I té raó, perquè un bon llibre és aquell en el qual un es veu reflectit despertant totes aquestes preguntes que, encara que no el creguem, ens concerneixen com a individus independents i com a societat, per no parlar de la seua aptitud per a invocar aquesta curiositat que ens permet veure més enllà del que considerem real, per a descobrir-nos els nostres propis secrets i febleses, per a alimentar el nostre coneixement...

Som relat

Per tot això, els llibres mai poden passar de moda, perquè nosaltres mateixos som un relat (darrere de cada nom, hi ha una història) i, si tenim en compte les reflexions d’Antonio Monegal entorn del concepte, la rellevància i el sentit de la cultura, sabrem que una de les seues funcions és «ser memòria col·lectiva». La literatura és memòria i imaginació, és llibertat i pensament, és un retrat i una caricatura, un despertar i un ensomni, una veritat i una mentida. La literatura és llenguatge i nosaltres estem fets de llenguatge. I en els llibres està tot, cap tot, el desencantament i la utopia, la paradoxa i la contradicció, la vida i la mort.

Aquest dimarts, 23 d’abril, se celebra Sant Jordi, el Dia Internacional del Llibre, i és o hagués de ser una jornada de celebració per a tots, perquè «el món de la cultura és el món, perquè la cultura és de tots», com bé diu Monegal. Llegeixin, perquè llegir és explorar, conèixer, viure.

Llibres que són molt més que objectes

No resulta fàcil elaborar un llistat amb recomanacions literàries, perquè cadascú té un gust diferent. A més, exercir com a prescriptor, encara que sigui una tasca noble en aparença, pot confondre’s amb el fet de ser considerat un pedant i titllat d’elitista pels motius que siguin (la qüestió, ja saben, és criticar per criticar). Malgrat tot, i com cada any, ens aventurem i proporcionem una sèrie de títols que, tant pel seu continent com pel seu contingut, fan que la seua lectura ens obri les portes al territori fèrtil de la creativitat i fantasia, al mateix temps que suposa una invitació a explorar el que som, la qual cosa fem o som capaços de fer, totes les nostres possibilitats.

Per a començar, Las fuentes (Minúscula), de Marie-Hélène Lafon —amb traducció de Lluís Maria Todó—, una autora que han d’anotar en els seus respectius quaderns de notes, com han d’anotar a Deborah Eisenberg, els relats de la qual està traduint al castellà l’editorial argentina Chai i que són pur goig, com l'últim: La venganza de los dinosaurios amb traducció de Matías Battistón. Sense deixar argentina, cada nou llibre de l'escriptora i periodista Mercedes Halfon és una celebració en el nostre suplement i Vida de horacio (las afueras) no anava a ser menys.

Una altra autora que és de lectura obligatòria és Lorrie Moore, l’última novel·la de la qual acaba de publicar-se al nostre país amb Seix Barral: Si este no es mi hogar, no tengo hogar —traducció d'Albert Fuentes Sánchez—. La seua capacitat per a entremesclar realitat i fantasia és tal que un és incapaç de no caure rendit als seus peus, com tampoc es pot evitar tornar una vegada i una altra a Enrique Vila-Matas. Les seues Ocho entrevistas inventadas que publica Hurtado & Ortega són un exemple clar que allò que creiem és veraç pot ser pura invenció.

En l’àmbit de l’assaig, destaquem Por el placer de leer de Manuel Arranz que publica Shangrila, una editorial que sembla mentida continuï sent una gran desconeguda per a la majoria, i l’últim títol del filòsof català Josep Maria Esquirol, L’escola de l’ànima: de la forma d’educar a la manera de viure (Quaderns Crema). I per a rematar, una obra deliciosa que narra el cicle de la vida de forma exquisida, Las primaveras (Fulgencio Pimentel) d’Adrien Parlange (traduït per Joana Carro), un altre petit gran clàssic de Julien Gracq recuperat per Periférica, com és La casa (trad. Vanesa García Cazorla), i dos autors espanyols: Clara Morales i Agustín Márquez, que publiquen Ya casi no me acuerdo (Tránsito) i Legado (La Navaja Suiza) respectivament, a més de la novel·la de Dorothy Allison Dos o tres cosas tengo claras que tradueix Regina López Muñoz per a errata naturae.