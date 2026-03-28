Verónica Fabregat, la força tranquil·la de la nova il·lustració infantil
La il·lustradora castellonenca consolida la seua trajectòria amb 'El primer invierno de Ulrika y Oso', un llibre on l’emoció es construeix des del silenci, la natura i la mirada infantil
Verónica Fabregat dibuixa des de la quietud, des d’un lloc on la imatge no competeix amb el text, sinó que respira al seu costat. Aquesta manera d’entendre la il·lustració arriba a una nova maduresa amb El primer invierno de Ulrika y Oso, el llibre escrit per Pepe Maestro que Edelvives incorpora a la seua col·lecció Ala Delta.
La publicació suposa un pas significatiu dins d’una trajectòria breu en anys però sòlida en identitat, marcada per una sensibilitat visual recognoscible des del primer traç. Fabregat no arriba fins ací per casualitat, sinó després d’un recorregut coherent on natura, infància i emoció han funcionat com un mateix territori narratiu.
Des dels seus primers àlbums a Akiara Books, l’autora castellonenca ha explorat el joc lliure i l’observació pausada com a motors expressius allunyats de l’excés ornamental. Títols com Juguem a amargar-nos o Anem al bosc van construir un imaginari on la il·lustració suggeria més del que explicava, convidant el lector a completar l’experiència. Amb el temps, el seu treball ha ampliat registres cap al llibre de coneixement i col·laboracions amb altres autors, consolidant una veu gràfica cada vegada més depurada.
El nou projecte naix després d’una col·laboració prèvia amb Edelvives Comunitat Valenciana, quan des de l’editorial central van detectar la potència expressiva del seu treball recent.
Il·lustrar emocions, no accions
La proposta implicava il·lustrar una història situada en un temps remot, on humans i animals conviuen seguint únicament el ritme de la terra. En ella, Ulrika descobreix l’absència quan Oso ha d’hibernar, enfrontant-se per primera vegada al silenci i a l’espera que imposa l’hivern.
Fabregat va entendre prompte que la seua missió no era narrar l’acció, sinó construir l’atmosfera emocional que sosté la relació entre tots dos personatges. «Als llibres de text, la tasca de la il·lustració és més relaxada», explica l’autora, assenyalant com el pes narratiu recau principalment en el text. Aquesta llibertat li va permetre concentrar-se en sensacions, detalls i estats d’ànim, deixant que les imatges funcionaren com a eco emocional del relat.
'El primer invierno de Ulrika y oso'
Autor: Pepe Maestro
Ilustracions: Verónica Fabregat
Editorial: Edelvives
31 pàgines; 10,59 euros
El contrast visual es converteix així en l’eix del llibre: moviment i alegria quan Ulrika i l’os comparteixen espai, introspecció quan la xiqueta roman sola. Els paisatges oberts i les escenes íntimes dialoguen sense estridències, reforçant la idea que créixer també implica aprendre a esperar.
Fabregat reconeix que definir personatges és una de les parts que més gaudeix del procés creatiu, especialment quan ha de construir identitats des de zero. En aquest cas, el repte va resultar singular en haver d’atorgar personalitat a un protagonista no humà, capaç de transmetre tendresa sense caure en la caricatura.
Veu gràfica en consolidació
El resultat és un os pròxim i simbòlic, més emocional que realista, dissenyat per habitar la memòria lectora abans que la descripció zoològica. La il·lustradora castellonenca treballa així en una frontera delicada on allò infantil mai significa simplificació, sinó claredat emocional i honestedat visual. El seu estil evita el soroll gràfic i aposta per composicions obertes que permeten al lector detindre’s, observar i trobar el seu propi ritme.
L’arribada al catàleg general d’Edelvives amplia l’abast de la seua obra i confirma una evolució natural dins del panorama de l’àlbum il·lustrat espanyol.
El dibuix com a espai d’espera
Més que un salt sobtat, el llibre funciona com una conseqüència lògica d’anys construint una mirada coherent i profundament personal. Així, en El primer invierno de Ulrika y Oso, el dibuix acompanya l’experiència universal de l’absència sense dramatismes, confiant en la sensibilitat del lector. L’hivern apareix no com una pèrdua, sinó com una pausa necessària per comprendre el valor del vincle i del record compartit.
Fabregat demostra que il·lustrar també consisteix a escoltar el silenci i convertir-lo en imatge, deixant que cada pàgina respire amb una emoció serena i duradora.
- Un cruce de carril y una frenada tardía: la principal hipótesis del accidente mortal de l'Alcora
- El desalojo de la calle Herrero pone el foco sobre la conservación de las fincas: 7.000 edificios superan ya los 50 años en Castelló
- El municipio de Castellón que competirá este verano en el Grand Prix moviliza a sus vecinos: “Necesitamos a todo el pueblo”
- El Grau de Castelló se transforma este sábado en un gran mercado al aire libre con ofertas, tardeo y animación
- La avenida Ferrandis Salvador de Castelló reabre los dos sentidos del tráfico tras seis meses de obras. Ya hay fecha
- Muere un hombre de 80 años al quedar atrapado en un tractor en Figueroles
- Graves retenciones en la AP-7 por el vuelco de un camión
- La hostelería de Castellón se reinventa ante la falta de personal para Semana Santa: cambios en horarios, turnos y mesas