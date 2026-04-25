Julià Guillamon a Castelló, l’home que encara sap traure espurnes de la realitat
L'autor barceloní presenta el 29 d'abril a l'UJI i la Fira del Llibre de Castelló 'Rascaparets', una obra que funciona com a metàfora de l'escriptura a través d'experiències infantils
Julià Guillamon fa anys que escriu contra l’amnèsia. O, dit d’una altra manera, fa anys que observa el món com qui recull peces menudes d’un naufragi: objectes gastats, topografies sentimentals, paraules en desús, vides laterals que la història oficial sol deixar fora de pla. En un ecosistema cultural sovint dominat per la urgència i la consigna, la seua obra ha anat sedimentant com una rara forma de resistència: mirar amb paciència, escoltar el que encara tremola baix les runes de la modernitat i convertir eixa vibració en literatura. No és poc. Tampoc és casual.
Nascut a Barcelona en 1962 i format en Filologia Catalana, Guillamon s’ha construït una trajectòria singular que desborda les etiquetes. Ha sigut crític literari, assagista, comissari d’exposicions i narrador; però, sobretot, ha sigut un cartògraf de transformacions. De la Barcelona interrompuda per les mutacions urbanes del tardocapitalisme al bosc com a espai de memòria i treball, passant per l’exili, el disseny, la publicitat o la cultura popular, la seua escriptura ha buscat sempre les connexions ocultes entre la vida material i la vida moral d’una època. Hi ha autors que conten històries. Guillamon, a més, conta els marcs que les fan possibles i les restes que en queden quan tot pareix haver passat.
Arqueologia del quotidià
Eixa mirada té molt a veure amb una genealogia heterodoxa. Joan Perucho, Josep Palau i Fabre, Pere Calders o Rosa Maria Arquimbau no són per a ell simples noms d’un cànon alternatiu, sinó companys de ruta en una manera d’entendre la cultura com a màscara, alquímia, ironia i supervivència. D’ells ha heretat una desconfiança sana davant el racionalisme sec i una fe obstinada en el detall revelador. La seua prosa, precisa però mai freda, informada però no encarcarada, practica una arqueologia del quotidià que converteix una cadira de fòrmica, una fàbrica abandonada o una capsa de mistos en indicis d’un relat major: el d’una identitat col·lectiva feta de desig de progrés i de melancolia.
També per això la seua relació amb Castelló no és ornamental. Els seus orígens familiars en Toga i la migració dels seus avis cap al Poblenou industrial li han donat una consciència molt concreta del desarrelament i de la pertinença. El barri de la Plata o El tren de la bruixa no sols recuperaven una memòria familiar: mostraven com els llinatges, les llengües i els oficis viatgen, es deformen i, malgrat tot, persisteixen. En Guillamon, la identitat no és mai una essència; és un rastre.
Novetat editorial i xarrada a Castelló
Ara, amb Rascaparets (Galaxia Gutenberg), l’autor torna amb un llibre breu en extensió però intens en descàrregues. El títol ja conté tota una poètica. Els rascaparets eren aquells mistos Garibaldi que els xiquets feien esclatar fregant-los contra façanes i pedrissos: una infància de carrer, de pólvora mínima i perill domèstic, convertida ara en metàfora d’escriptura. Els contes curts de Guillamon funcionen així: xicotets artefactes que, en contacte amb la superfície aspra de la realitat contemporània, produeixen una espurna que il·lumina, amb humor i mala bava, les absurditats del present.
'Rascaparets'
Autor: Julià Guillamon
Editorial: Galaxia Gutenberg
160 pàgines; 16 euros
Així, tot allò que en altres mans podria quedar reduït a ocurrència o acudit, en Guillamon es transforma en sismògraf. D’ací ve que puguem dir, o intuir en realitat, que Rascaparets és un llibre sobre les formes estranyes que adopta avui la vida contemporània quan la mirem de prop. En tot cas, millor saber més, aprofundir més en aquest llibre i el seu propi autor, a través de la xarrada que ell mateix protagonitzarà el 29 d’abril, a les 13.00 hores, a la Sala de Graus Germà Colón de la Universitat Jaume I (o a les 17.00 hores, a la Fira del Llibre de Castelló), acompanyat per Lluís Meseguer.
Diuen que el millor d’aquest últim llibre de Guillamon és que no sermoneja. Cert és que ell no necessita alçar la veu per a ser crític. Li basta una observació fina, un desplaçament de perspectiva, una imatge exacta. Sap que la literatura, quan funciona, no dicta sentències: obri escletxes. I en eixes escletxes és on apareix la seua millor virtut, eixa manera tan seua de fer convivir el pensament i la gràcia, la memòria i la caricatura, la cultura alta i els residus brillants de la cultura de consum.
- El nuevo parque acuático que abrirá en Castellón este verano empieza a cobrar forma en su zona infantil
- Alarma mediática y social en Castellón por el agresor sexual múltiple en paradero desconocido
- El histórico restaurante de Castellón que Carlos Alcaraz eligió para cenar: 'No es la primera vez que viene
- La aplicación de Sanitat, GVA+ Salut, estará inactiva: esta es la razón
- Una fuga de gas obliga a cortar calles y confinar el patio de un instituto en Castelló
- El regreso de una rogativa de antes de la pandemia marca el ciclo de romerías de Castellón
- Novedades en el ERE de las azulejeras Keraben y Saloni: habrá decenas de despedidos
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: planes, conciertos, feria y libros para no quedarse en casa