Entrevista | Josep Palomero Escriptor, acadèmic i lingüista
Josep Palomero, guanyador del Premi Enric Valor 2026: «La pàtria dels escriptors és la seua llengua»
'L’aviador de la República' indaga en la curiositat per episodis quasi oblidats, convertint el passat en una presència pròxima i viva
Josep Palomero torna a la novel·la amb L’aviador de la República, una obra quea ha guanyat el Premi Enric Valor i que fa dialogar dos temps aparentment remots: la petjada d’una vil·la romana del segle I i les rutes de l’aviació republicana durant la Guerra Civil. El punt d’unió és el territori, entés com una memòria viva que conserva rastres de comerç, llengua, violència, viatges i herències familiars. En aquesta conversa, l’autor explica com la curiositat per un episodi quasi oblidat es va convertir en matèria narrativa.
Professor, filòleg, acadèmic i escriptor, Palomero reivindica una literatura capaç de reconstruir èpoques sense convertir la història en un simple decorat. També reflexiona sobre l’evolució del seu estil, ara més directe i sobri, i sobre el valor de la llengua com a espai de convivència, memòria i creació. L’entrevista recorre igualment la importància del lèxic popular, la pèrdua de matisos expressius, la figura d’Enric Valor i la responsabilitat d’escriure en valencià. Al fons, hi ha una idea constant: els llocs parlen, els personatges demanen veu i l’escriptura naix de la necessitat de saber què faran quan la història els posa davant d’una situació decisiva. Des d’eixa mirada, Palomero converteix el passat en una presència pròxima, feta de veus quotidianes, camins antics, paraules heretades i preguntes encara obertes sobre el present.
—L’aviador de la República naix de la convivència de dos temps molt allunyats: una vil·la romana del segle I i l’aviació republicana durant la Guerra Civil. Quina va ser la primera imatge, intuïció o obsessió que va posar en marxa la novel·la: el gàrum, l’aviador, la memòria del territori o la idea que el passat sempre torna disfressat?
L’element que connecta eixos dos mons és una vil·la romana, la memòria del territori. També em va impressionar el fet de saber que la línia aèria aeropostal Latécoère en algun moment dels anys vint del segle passat va improvisar el llit sec del Millars com a pista d’aterratge. Un d’eixos aviadors, anys després, va ser pilot de combat de la República.
—La novel·la sembla plantejar que els llocs acumulen capes de vida, de llengua i de violència. Fins a quin punt escriure és, per a vosté, excavar en un paisatge i fer parlar a allò que aparentment ja no té veu?
M’estimula investigar algun fet atractiu del passat i especular com ha evolucionat fins arribar als nostres dies. En esta novel·la, en els escenaris situats en el passat, els personatges parlen entre ells de les coses quotidianes com ho fem nosaltres. L’escriptor sent la seua veu i escriu el que diuen.
—En la seua obra hi ha una atenció constant a la història, però no com a simple decorat. Què li interessa més de la novel·la històrica: reconstruir un temps, discutir-lo, corregir-ne els silencis o mostrar que el present també és una forma d’arqueologia?
Reconstruir una època, reviure uns episodis que hui estan pràcticament oblidats.
«Els viatges són un bon pretext narratiu, estan plens de sorpreses. Viatjar és aprendre»
—Vosté ha sigut professor de llengua i literatura, investigador, acadèmic i escriptor. Quan escriu ficció, ¿com conviuen dins de vosté el filòleg que mesura cada paraula, el narrador que necessita deixar-se dur i el ciutadà que sap que una llengua també és una responsabilitat pública?
Crec que eixos components de la meua personalitat fan bona lliga. Com a narrador em propose construir el relat amb frases i paraules que tracte d’usar amb propietat, elaborant una llengua digna i comprensible per un lector convencional.
—S’ha dit sovint que la seua prosa té una condició barroca, treballada, densa en matisos. ¿Com entén vosté la bellesa verbal: com una forma de precisió, com una música, com una exigència moral davant del món o com una manera de resistir la pobresa expressiva?
Les dos novel·les anteriors que vaig publicar estan escrites en un estil més ampul·lós i pretensiós. En esta novel·la, al contrari, la dicció avança de manera directa i sòbria, amb frases curtes sense excés d’adjectius ni de sinònims. Amb els anys, he canviat de criteri i ara preferisc un estil més senzill.
—La paraula «llengua» pot significar sistema, identitat, memòria, conflicte, afecte, casa. Després de tota una vida dedicada al valencià des de l’ensenyament, la creació i l’acadèmia, què és per a vosté una llengua: un instrument, una pàtria íntima, una herència o una forma d’estar en el món?
A la paraula «llengua» li podem atribuir tots eixos significats, però jo exclouria el de conflicte. La nostra llengua, el valencià, ha sigut, és i ha de ser instrument social de vivència i convivència. La pàtria dels escriptors és la seua llengua.
—En un moment en què la literatura competix amb la velocitat audiovisual, les xarxes i la lectura fragmentada, quina confiança conserva en la novel·la com a espai de lentitud, complexitat i coneixement?
En una producció audiovisual tots els espectadors no tenen altra opció que vore una mateixa proposta. En canvi, la ficció de la novel·la fa possible que la nostra fantasia ens permeta viure en el món que proposa el relat. Cada lector se l’imaginarà d’una manera distinta segons les seues referències i les seues experiències. Una pel·lícula dura noranta minuts, però una novel·la s’ha d’agarrar amb calma.
—L’aviador de la República posa en relació el trànsit de mercaderies, les rutes postals, la guerra i la transmissió d’una herència. Què li suggerix la idea de circulació —de cartes, aliments, paraules, sang familiar, memòria— com a motor narratiu?
Igual que en el món actual anem i venim d’ací cap allà, en el món antic passava igual, els traginers transportaven a Roma tota classe de mercaderies per la Via Augusta, l’autopista del Mediterrani. Vint segles després, els pilots de la ruta aeropostal transportaven saques de correu per la ruta aèria de la mateixa Via Augusta. Els viatges són un bon pretext narratiu, estan plens de sorpreses. Viatjar és aprendre.
—El personatge de l’aviador republicà porta inevitablement cap a una memòria històrica marcada per la derrota, l’exili i la supervivència. ¿Com s’escriu sobre la Guerra Civil sense caure en la consigna ni en la neutralitat falsa?
La Guerra Civil ocupa un lloc secundari en la narració, però s’indica com a causa de l’exili dels personatges perdedors. Els fets que s’expliquen es mostren amb objectivitat, sense opinions personals del narrador.
«La nostra llengua, el valencià, ha sigut, és i ha de ser instrument social de vivència i convivència»
—Vosté ha dedicat treballs sobre Borriana: a la literatura popular, a la toponímia, als malnoms i al lèxic mariner. Quina importància té per a un escriptor sentir les paraules concretes d’un poble, les que no solen entrar en els discursos solemnes però sostenen una manera de mirar?
La gent major d’oficis vells, com els llauradors i els mariners, conserven una riquesa lèxica i unes expressions genuïnes admirables, que gran part de la població valencianoparlant actual desconeix, com passa en totes les llengües de les societats que s’han «modernitzat». La riquesa de matisos que tenia la llengua de fa cinquanta o seixanta anys s’ha perdut per a sempre, com ha passat en el cas dels oficis tradicionals. La societat actual utilitza una quantitat reduïda de paraules. L’expressió oral de totes les llengües s’ha empobrit.
—El Premi Enric Valor porta el nom d’un autor que va unir narració, llengua i país. Què representa per a vosté rebre un guardó amb este nom, i com dialoga la seua obra amb eixa idea valoriana de salvar paraules, mons i formes de vida a través de la literatura?
La literatura d’Enric Valor és molt rica de matisos i molt equilibrada en l’ús precís de les paraules. Valor tenia bona intuïció lexicogràfica i competència gramatical, com es comprova en les seues versions de rondalles valencianes i en la seua gran saga novel·lística, les tres novel·les que conformen l’anomenat Cicle de Cassana. Valor és el nostre Balzac casolà. El vaig tractar, era un home molt amable i educat, un cavaller del segle passat que parlava a tot el món de vosté.
—Després d’una trajectòria tan extensa, què continua buscant quan comença una novel·la? ¿Hi ha encara una pregunta de fons que l’escriptura no li haja contestat, una paraula que perseguisca o una escena que senta que encara no s’ha plantejat escriure?
Em motiva molt saber què faran els personatges en unes situacions que em criden l’atenció, i com que tinc curiositat per saber què els passarà, no tinc més remei que escriure-ho.
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