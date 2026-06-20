Entrevista | Juan Francisco Ferrándiz Escriptor
Juan Francisco Ferrándiz, autor de 'La Lonja de la Seda': «El gran perill de l’ésser humà és que oblida»
L'escriptor alacantí va presentar la seua novel·la a la llibreria Argot de Castelló, una obra on explora el canvi de mentalitat i l'auge de la burgesia mercantil en el segle XV
Amb La Lonja de la Seda (Grijalbo), Juan Francisco Ferrándiz torna a endinsar-se en un moment decisiu de la història medieval per explicar no sols una ciutat, sinó també una manera nova d’entendre el poder, els diners i el lloc de l’ésser humà en el món. La construcció de la Llotja de la Seda li permet retratar una València del segle XV en plena transformació: una ciutat cosmopolita, marcada per l’esplendor del comerç, però també travessada per tensions socials, conflictes de poder i contradiccions que encara hui resulten sorprenentment familiars.
L'autor alacantí va presentar aquesta setmana la novel·la a la llibreria Argot de Castelló i vam aprofitar per a parlar amb ell.
—En la novel·la, la construcció de la Llotja apareix com un moment en què el poder econòmic comença a disputar el protagonisme simbòlic que durant segles havia pertangut a la religió. Fins a quin punt la història de la Llotja és també la història del naixement de la nostra societat actual?
La Llotja és un símbol molt clar d’una època de transició. El vell ordre sagrat, aquell en què els nobles no havien de treballar perquè empunyaven l’espasa, comença a trencar-se. I, de sobte, apareixen famílies que venen de molt avall, de ser treballadors o servents, i que gràcies al talent, a l’esforç i també a un poc de sort es converteixen en mercaders, en burgesos, en grans productors.
Això no és només un canvi econòmic. És un canvi interior, espiritual, de mentalitat. Eixa gent deixa de sentir-se una part secundària de la societat i comença a entendre que és important, que està prop del rei, que participa en les corts, que pren decisions. La Llotja representa precisament això: un canvi d’època.
—La València que retrata és una ciutat moderna, cosmopolita i oberta al món. Però tota època avançada genera també noves desigualtats. Quines contradiccions va trobar en aquella València del segle XV que li resultaren especialment contemporànies?
Una de les grans contradiccions és la dels cavallers, la de l’antiga València medieval, que encara no ha desaparegut però ja no pot continuar sent la mateixa. Els nobles havien viscut de la guerra, del prestigi militar, de les conquestes. Però després de les grans campanyes, com la de Nàpols, queda una noblesa ociosa, endeutada, que no sap ben bé quin paper ocupar.
Al mateix temps, arriba una gent nova. Els seders genovesos, per exemple, arriben a València perquè Barcelona està immersa en una guerra civil. I ací troben una oportunitat. Porten coneixements, tècniques, secrets industrials, com la fabricació del vellut, que transformaran completament la producció de seda valenciana.
Per una banda tens una noblesa que no vol deixar de ser allò que havia sigut. Per l’altra, una burgesia mercantil que veu possibilitats impensables fins aleshores. Eixa tensió és molt contemporània: el món vell que es resisteix a desaparèixer i el món nou que encara no sap del tot què acabarà sent.
«La Llotja simbolitza el moment en què els mercaders comencen a sentir-se importants»
—En moltes novel·les històriques els edificis són escenaris. En la seua obra, en canvi, la Llotja sembla convertir-se en un personatge. Què pot contar una construcció sobre els somnis, les pors o les ambicions d’una societat?
La Llotja no és només un edifici per a comerciar. Quan investigues la seua construcció, els mestres d’obra, els vincles amb altres constructors i tota la simbologia que conté, comences a veure que està pensada com un temple. Però no un temple dedicat a Déu, sinó un temple dedicat a la humanitat.
A la porta de l’oest hi ha una simbologia molt fosca, grotesca, plena de rèptils, caragols, figures estranyes, imatges sexuals. En canvi, a l’altra banda, cap a l’est, on ix el sol, hi ha una harmonia absoluta. Tot això no és casualitat. Està pensat per transmetre al mercader, al visitant, que entra en un lloc especial, en un espai que té un missatge.
Potser aquell missatge en el seu moment s’entenia millor i després s’ha oblidat. Jo he intentat recuperar-lo. Perquè crec que eixa simbologia també ens parla a nosaltres.
—Vosté reivindica que la Llotja no és sols una joia arquitectònica, sinó un edifici ple d’històries. Què li agradaria que descobrira el lector quan hi torne després de llegir la novel·la?
És un edifici Patrimoni de la Humanitat i una joia del gòtic civil valencià, però moltes vegades ens quedem només amb això: és preciós. I ho és. Però és molt més. Representa el segle XV, el Segle d’Or del nostre regne, els nostres avantpassats.
Jo no em sent fill dels nobles. Em sent més pròxim a aquella gent que va treballar, que va comerciar, que va construir aquell món. La Llotja està plena d’històries, de missatges, de simbologia. M’agradaria que el lector sentira un vincle emocional amb l’edifici, com ha passat amb altres novel·les i altres monuments.
A més, no és una església. És un temple per a tots. Un temple dedicat a allò que fem cada dia: treballar, guanyar-nos la vida, sobreviure. Té una dimensió profundament humana.
—Un dels conflictes centrals és el xoc entre la vella noblesa i la nova burgesia mercantil. Vist des del present, realment va canviar qui tenia el poder o simplement es va substituir una elit per una altra?
El que canvia és la manera d’entendre el poder. Els nobles havien estat durant segles en la cúspide del prestigi social perquè combatien, perquè estaven al costat del rei, perquè representaven la força de l’espasa. Però eixe món entra en decadència.
La Llotja és quasi una punyalada simbòlica per a ells. Els mercaders alcen un temple propi, pagat per ells mateixos, a través d’un impost sobre les transaccions comercials. L’antiga llotja era poc més que unes columnes i un sostre. La nova Llotja és una demostració de força, de confiança, de futur.
Evidentment, això no vol dir que desaparega el poder ni les elits. Però sí que canvia la seua legitimació. Ja no mana només qui té l’espasa. Comença a manar també qui té els diners, el coneixement, la capacitat d’organitzar el comerç i de transformar la ciutat.
'La Lonja de la Seda'
Autor: Juan Francisco Ferrándiz
Editorial: Grijalbo
632 pàgines; 23,65 euros
—La novel·la gira al voltant d’un monument que simbolitza el triomf del comerç. Quina relació tenia aquell món amb els diners?
Els diners eren necessaris, però estaven envoltats d’una càrrega moral molt forta. Fer diners podia considerar-se pecaminós. La usura era pecat. Prestar, invertir, obtindre beneficis… tot això generava una tensió enorme.
En aquell moment comença a canviar la mentalitat. El mercader que treballa, que és honest i que fa diners ja no és vist necessàriament com algú condemnat. Apareixen formes econòmiques més complexes: préstecs, lletres de canvi, finançament de vaixells, grans operacions comercials.
Hui ningú pensa que anirà a l’infern per tindre diners al compte corrent. Però en el segle XV això encara estava canviant. I eixe canvi és fonamental per entendre el salt econòmic que es produeix.
—Durant la documentació va trobar episodis reals de corrupció vinculats a la construcció de la Llotja. Quan apareixen pràctiques tan familiars cinc-cents anys després, la història ens ajuda a entendre el present o ens demostra que canviem menys del que pensem?
A la Llotja hi ha un cas de corrupció molt interessant. Té a veure amb la pedra roja utilitzada a la capella, una pedra vermella portada de Mallorca. El preu es dispara d’una manera exagerada i tot acaba generant un forat econòmic enorme. Els constructors no cobren, els deutes queden registrats, i quan investigues apareixen pràctiques molt conegudes: maquillatge comptable, factures inflades, tràfic d’influències.
És a dir, el modus operandi és absolutament actual. Canvien els noms, els càrrecs, les formes administratives, però hi ha mecanismes humans que es repeteixen. La història serveix per entendre el present, però també per recordar-nos que no som tan diferents com ens agrada pensar.
«Hui ningú pensa que anirà a l’infern per tindre diners al compte corrent»
—La seua trajectòria literària està molt vinculada al dret, a les institucions i als moments de transformació. Què li interessa més: el progrés de les estructures o les resistències humanes que apareixen quan una societat intenta canviar?
M’interessen sobretot els moments liminars, els moments de frontera entre un món i un altre. No és una decisió purament racional. Jo vaig llegint, investigant, i de sobte hi ha alguna cosa que em colpeja, que em diu que allí hi ha una novel·la.
M’atrauen els moments en què pots confrontar idees, no només personatges. En El juicio del agua, per exemple, em vaig centrar en la recuperació del dret romà en un món feudal molt dur, on tornar a dir que tots som lliures i que ningú està per damunt de la llei era revolucionari.
En La Lonja de la Seda passa una cosa semblant. El canvi no és només econòmic. És interior. És el moment en què el mercader creu que pot arribar molt amunt, que pot estar prop del rei, que pot formar part de la cort, que pot mirar de tu a tu un noble. Quan això s’interioritza, canvia tot el paradigma.
—En les seues novel·les sol aparèixer una tensió entre qui preserva el coneixement i qui intenta controlar-lo. El coneixement ha sigut un dels grans motors de la història?
Sí, és un dels motors, sobretot quan el coneixement es converteix en poder. Accedir al coneixement pot canviar el món. Ho veiem amb el dret romà, amb la idea que la justícia ha d’escoltar les parts, analitzar proves i dictar sentències. Són idees que hui ens semblen evidents, però que en determinats moments es van perdre o van haver de ser recuperades amb molt d’esforç.
També passa amb els secrets constructius, amb les tècniques industrials, amb la fabricació de la seda. El coneixement transforma les societats, però també genera lluites per controlar-lo, ocultar-lo o apropiar-se’l.
—La Llotja va ser concebuda com una obra destinada a perdurar. En una època marcada per la immediatesa, hem perdut la capacitat de pensar en projectes que vagen més enllà de la nostra pròpia vida?
La Llotja és una obra pensada per a la posteritat. Els mercaders volien deixar un edifici que mostrara la seua força i la seua visió del món. Venien d’una llotja molt més modesta i decidiren alçar una construcció impressionant, una obra que encara hui ens commou.
Això diu molt d’aquella societat. Tenien ambicions, conflictes, corrupcions i desigualtats, però també la capacitat de construir bellesa i de pensar en alguna cosa que els transcendira. La Llotja ens recorda que una comunitat pot projectar-se cap al futur a través de la pedra, de l’art i de la memòria.
«Els mercaders valencians van alçar un temple per a ells mateixos»
—Després de tants anys explorant moments decisius de l’edat mitjana i del naixement de la modernitat, què li preocupa més del nostre temps: allò que hem oblidat del passat o allò que, malgrat conèixer-ho, continuem repetint?
Les dues coses. Em preocupa molt la capacitat que tenim d’oblidar. En dues generacions podem donar per natural un món que abans hauria semblat impensable. Els drets no estan garantits per sempre. Cal vigilar-los, defensar-los, recordar d’on venen.
Hi ha un exemple que sempre m’impressiona: en el segle XI, en un judici al Vallès, un noble perd un plet contra un monestir, trau l’espasa i la clava damunt la taula del tribunal. A partir d’aquell moment, durant molt de temps, pràcticament desapareixen les sentències. Mana qui té l’espasa més gran.
Hui potser ja no és una espasa; pot ser un portaavions, una forma de poder econòmic o polític. Però el mecanisme és semblant. La humanitat té llums enormes: és capaç de construir una Llotja, d’escriure com Isabel de Villena, de crear bellesa. Però també cau una vegada i una altra en moments d’obscuritat. Per això la memòria és tan important.
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