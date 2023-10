Tots els mons estan a Imaginària

Imaginària, el certamen fotográfic per excel·lència de Castelló, organitzat per la Universitat Jaume I, enceta enguany una nova etapa després de vint edicions que l’han convertit en un referent, ara amb el nou equip directiu que encapçala Vicent Tena, juntament amb Pascual Arnal, Lidón Forés i Sonia Berger.

Del 28 de setembre al 26 de novembre, tant a la capital de la Plana com a altres poblacions de la província, el festival ofereix tota una sèrie d’exposicions i activitats paral·leles amb una gran diversitat de sensibilitats visuals.

De fet, Vicent Tena explica que «hem volgut conjugar múltiples llenguatges perquè no creiem en un tipus de festival temàtic que posa límits més que aportacions».

A l’hora d’abordar les claus d’aquesta nova etapa per al certamen, Tena considera que «és un model molt diferent, ni millor ni pitjor, en el que volem procurar una igualtat d’oportunitats per als autors i també creiem que és important la paritat de gènere».

Així, per a la propera edició, que tornarà a celebrar-se en les dates habituals, al maig de 2024, ja s’obrirà una convocatòria pública d’autors aquest mateix octubre, ja que per a la present edició no hi ha hagut temps material.

Un altre pilar de la nova direcció és «donar protagonisme a cada autor i obra, per això hem volgut fer inauguracions individuals de cada exposició, per a donar-los l’atenció que mereixen».

Tena considera que aposten per «un projecte innovador i respetuós cap a la fotografia», que a més vé avalat pel reconeixement internacional. Aleix Plademunt, per exemple, ha guanyat el premi al millor llibre de fotografia a PHotoEspaña 2023, Cristóbal Ascencio ha rebut el tercer premi de la Fundació Enaire i hi ha quatre artistes que han estat a Arles, els Oscars de la fotografia.

Manuela Lorente

¿Y a esta rata quién la mata? va ser la mostra que va inaugurar la XXI edició del certamen castellonenc. Es pot veure a la Llotja del Cànem fins l’11 de novembre i en ella la madrilenya barreja relacions personals i també realitat i ficció.

Aleix Plademunt

Fins el 28 d’octubre s’exposa al Menador la mostra Matter de’Aleix Plademunt, un treball guardonat en el qual analitza una de les qüestions més antigues de la nostra existència: l’origen.

Rosa Rodríguez

La serenitat i la immensitat blanca de l’Àrtic protagonitzen La línea blanca, proposta de Rosa Rodríguez que es pot veure fins al 28 d’octubre a l’Espai Cultural Obert Les Aules i on ens ensenya de nou a mirar, a descobrir cada detall d’aquesta terra indomable.

Antonio M. Xoubanova

Graffiti és el treball que presenta Antonio M. Xoubanova a la façana del Mercat Central de Castelló fins el 29 d’octubre, recordant aquest moviment urbà que va sorgir els anys 70 a Nova York.

Marta F. Gimeno

L’artista completa les propostes a la ciutat de Castelló amb Món fort, un projecte d’imatge i text que es podrà contemplar del 21 d’octubre al 16 de desembre a Cànem.

Cristóbal Ascencio

Benicàssim és una de les localitats que formen part d’aquesta edició d’Imaginaria. Del 29 de setembre al 5 de novembre Cristóbal Ascencio presenta al Centre Cultural Melchor Zapata Las flores mueren dos veces, un projecte en el qual recorda la figura del seu pare, que es va suïcidar quan l’artista tenia 15 anys, tot i que ell no ho va descobrir fins 15 anys més tard.

Lluís Ibáñez

Una altra de les seus és Morella, que fins l’11 de novembre acollirà a les sales gòtiques de l’ajuntament la mostra El pas del temps a la font de Llaves, on Lluís Ibáñez exposa imatges d’un grupet de xops realitzades durant diversos moments al llarg del temps.

Alejandra Vacuii

El Museu Catedralici de Segorbe s’estrena en Imaginària oferint un escenari molt especial per a La mala fortuna, una proposta intimista d’Alejandra Vacuii que troba la bellesa en el que ha mort.

Laura Palau

Flexió de Xilema serà la darrera exposició d’aquesta edició en obrir-se al públic, ja que la mostra que es podrà veure a les sales gòtiques de l’ajuntament de Vilafranca s’ha aplaçat del 6 al 20 d’octubre.

El festival es completa a més amb diverses activitats, tallers i visites guiades, com ara el cicle Diàlegs, que inclourà dues xarrades el 17 de novembre i altres dues l’endemà, totes elles al Menador, amb la participació d’Aleix Plademunt, Sonia Berger o Silvia Tena.

També al novembre tindrà lloc el taller Fotocontes amb Lidón Forés i Leti Tojar, el dissabte 4, mentre que el 28 d’octubre es celebrarà la Pollastre Night, un visionat nocturn d’imatges inesperades que pretén ser un lloc d’encontre per a les associacions d’aficionats a la fotografia de la província.