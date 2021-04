L'IES Francesc Ribalta, de Castelló, ha sigut guardonat amb el Segell de Centre eTwinning 2021-2022, formant part dels 111 centres educatius de tota Espanya als quals se'ls ha concedit enguany.

Aquest és un reconeixement, d'una banda, al treball i a la implicació del personal docent en projectes eTwinning d'un mateix centre i, per un altre, al seu equip directiu, per secundar i difondre les iniciatives proposades entre tota la comunitat educativa i tota la xarxa social vinculada a aquest centre.

Ser centre eTwinning significa formar part d'una xarxa de centres educatius pioners i líders reconeguts en els àmbits del foment de la pràctica d'aprenentatge cooperatiu amb el seu personal i alumnat; el desenvolupament professional continuat del seu personal; l'ús d'eines digitals; la prevenció i seguretat en la xarxa (eSafety); i enfocaments pedagògics innovadors i creatius.

Concurs To Live is To Live

Els estudiants del primer curs de Tècnic Superior en Integració Social de l'IES Ribalta han resultat guanyadors, en la modalitat semipresencial que han participat en el XVI International Contest of Research, Practice-oriented and Creative Projects in English, organitzat pel Departament de Metodologia i Filologia Anglesa de la Ural State Pedagogical University, de Rússia.

La participació en el concurs va sorgir des del projecte d'internacionalització mundial Global Understanding, en el qual l'institut castellonenc participa des de fa tres anys, amb el projecte dirigit per Cristina Álvarez. El treball de l'alumnat ha sigut coordinat per la professora Mercedes Jiménez Vilallonga, com a part de l'assignatura d'Anglés, en aquest cicle formatiu.

To Travel is To Live (Viatjar és viure) ha sigut el tema per a enguany i, dins de la categoria d'Educació Superior, en la secció Creative Projects, tant el segon com el tercer premi d'aquesta secció han correspost a estudiants de l'IES Ribalta, amb els treballs: Travelling is Rebirth, presentat per Loredana Nita Banariu, Yolanda García Bielsa, Alicia García Chabrera i Constantino Pons Badía, i Journey towards Interculturality, de Vanessa Gómez Parra.

En la secció Research and Practice-oriented Projects, els estudiants de l’IES Ribalta, Sonia Agramunt Tabarki, Laura Romero Arenilla, Tamara Valdepeñas Escobar, María Josefa Fernández Merce i Annemie Vermaelen, van quedar finalistes (en quart lloc), amb el seu projecte Journey through Time and Literature.

També van participar en aquesta secció, David Guardiola Claramonte, amb Travel Post Covid, i Alejandro Segura Nieto, amb What do youn need to travel?

L'esforç i la dedicació dels participants quedarà acreditat amb un diploma per als guanyadors, o un certificat de participació per als altres.

Aquesta iniciativa de mobilitat virtual ha resultat molt motivadora per a l'aprenentatge semipresencial d'Anglés.