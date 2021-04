El I Concurs Fotogràfic realitzat pels alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà Vídeo DJ de l'IES Vila-roja d'Almassora ha sigut un èxit. Aquesta activitat s'emmarca en les activitats extra que formen part de la formació extracurricular de cicles i "ha sigut una activitat molt motivadora per als alumnes, després d'un curs difícil per a tots per la situació pandèmica que estem vivint", segons ha afirmat la responsable de l'assignatura Raquel Martínez Sanchís.

El concurs s'ha realitzat des de l'assignatura Teoria Digital de la Imatge i ha participat tot l'alumnat de primer, en tres categories diferents: Retrat, Naturalesa i Producte. L'alumnat ha aplicat en les seues obres les tècniques fotogràfiques i d'il·luminació apreses al llarg del curs, amb la possibilitat de presentar dues de les obres realitzades.

Guanyadors

Els guanyadors han sigut Isaac Pahissa (premi a la millor fotografia de Producte), Iván Cerdà (premi a la millor fotografia de Naturalesa) i Nayra Valentina Inveninato (premi a la millor fotografia de Retrat). A més, tant docents com alumnat dels tres cicles formatius que s'imparteixen en l'IES Vila-roja, Vídeo DJ, Imatge i So i Il·luminació han votat la millor fotografia de les tres categories presentades. Premi que ha recaigut en la fotografia de l'alumne Iván Cerdà.

Els premis han consistit en motxilles de fotografia, així com en un diploma acreditatiu, que els guanyadors podran incloure en el seu portfolio. Les fotografies poden veure's exposades en l'hall de l'edifici de cicles formatius, fins a final de curs lectiu.