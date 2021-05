Centro Ramiro Izquierdo, de Castelló, ha sigut acreditat per a participar en el programa Erasmus+ durant el període 2021-2027. Només 366 centres escolars de tota Espanya han rebut aquesta acreditació per a dur a terme projectes europeus, que inclouen tant la formació del professorat com les mobilitats d'estudiants a l'estranger.

Un dels requisits per a obtindre l'acreditació ha sigut l'execució d'un pla d'activitats de mobilitat d'alta qualitat que s'utilitzarà per a millorar l'oferta educativa i formativa.

Objectius

L'objectiu del nou programa Erasmus+ 2021-2027 és ser encara més inclusiu, accessible i sostenible. Entre altres objectius també figuren el suport a la transició digital en l'educació europea i l'ajuda a la creació de l'Espai Europeu d'Educació.

Les metes que Centro Ramiro Izquierdo es proposa aconseguir en aquest nou programa són:

La realització de projectes d'innovació educativa eTwinning en totes les seues etapes. La formació de tot el seu professorat en eTwinning, en les TIC o eines tecnològiques i digitals de comunicació, i en metodologia CLIL o docència en anglés de les matèries no lingüístiques. La mobilitat dels seus estudiants a altres països europeus per a desenvolupar in situ les activitats dels seus projectes Erasmus+. L'aprofundiment en el domini de la docència en línia i combinada, en previsió a possibles situacions futures de no presencialitat.

D'aquesta manera, el centre castellonenc espera aconseguir no sols una major internacionalització de les seues aules, sinó una millora en la seua oferta formativa i educativa, que fomentarà una major projecció europea i beneficiarà enormement al seu professorat i alumnat.

L'alt potencial d'aquest centre escolar ha sigut reconegut pel programa Erasmus+ i serà per tant finançat per la Unió Europea per a participar en el seu programa durant el període escolar 2021/2027 com a centre acreditat.