Fins ara, si els joves de Castelló volien estudiar les especialitats de Realització de televisió, Direcció de cinema o Regiduría de teatre, havien de viatjar fins a València i Alacant, perquè aquests estudis de Cicles Formatius no s'impartien a la província de Castelló. No obstant això, a partir del curs 2021-2022, aquesta possibilitat s'obri per a tots els estudiants interessats a formar-se en el camp de l'audiovisual. Això és possible per la incorporació en l'IES Vila-roja d'Almassora del cicle de formació professional Tècnic Superior en Realització d'Audiovisuals i Espectacles a la seua oferta formativa.

Cal destacar que l'IES Vila-roja és un centre de referència a la província de Castelló des de fa quasi 20 anys en el sector audiovisual, perquè és l'únic que ofereix formació reglada de Cicles Formatius d'imatge i so de la província. Actualment, el centre ofereix el Grau Mitjà de Vídeo Disc- Joquei i So, i dos graus superiors: el Tècnic Superior en Il·luminació,Captació i Tractament de la Imatge i el Tècnic Superior en So per a Audiovisuals i Espectacles.

Control de realitza d'última generació

La incorporació del nou cicle de Realització d'Audiovisuals i Espectacles a l'oferta formativa a la província de Castelló, ve de la mà de la instal·lació d'un completíssim control de realització de televisió en l'IES Vila-roja. Per a aquest curs 2021-2022 s'ha actualitzat els materials ja obsolets, amb la incorporació de noves càmeres de televisió i cinema en 4K, CCU, taula de mescles, i sistemes de intercom, entre molts altres, que faran que la formació dels alumnes s'acoste al màxim al món professional, i incrementarà la qualitat de l'ensenyament.

"Estem molt contents de comptar amb aquest nou cicle, perquè suposa noves possibilitats de formació per a tots els joves de Castelló, i ens permet completar l'oferta formativa en el sector audiovisual de Castelló, que fins ara era l'única província de la Comunitat que no oferia aquests estudis", declara Raquel Martínez, cap de departament d'Imatge i So de l'institut. "L'actualització de materials era molt necessaris i portàvem anys reclamant-la a Conselleria. Amb aquesta dotació, de més de 200.000€, ens posem al capdavant quant a tecnologia audiovisual es refereix a la Comunitat Valenciana".

Nova família professional de comerç i màrqueting

Simultàniament, en l'IES Vila-roja d'Almassora s'implantarà també una nova família professional, la de Comerç i Màrqueting. "De moment, segons comenta la cap d'estudis d'FP, Sandra Palomar, "el nostre centre oferirà l'FP Bàsica de Serveis Comercials, encara que el projecte és anar consolidant aquesta nova família professional, i poder oferir més endavant els graus mitjà i superior d'aquesta branca".

Amb aquests estudis, els joves adquireixen competències bàsiques per a treballar a comerços, i grans i petits magatzems, "un sector que està en auge en la capital de la Plana Alta i voltants, amb la recent instal·lació de parcs comercials, empreses i magatzems en els polígons pròxims a la capital", continua explicant Palomar.

Qui desitge inscriure's en l'IES Vila-roja per a cursar qualsevol dels cicles de formació professional, haurà de fer-ho a través de la plataforma habilitada per la Conselleria d'Educació per a la preinscripció telemàtica, a partir del 21 de maig i fins a l'1 de juny de 2021.

Per a més informació, posar-se en contacte amb l'IES Vila-roja, en el correu 12005647@gva.es o cridar directament al telèfon 964 738 945