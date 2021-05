El projecte Pintaescola, que compta amb l'impuls de l'Ajuntament de Castelló i la participació dels col·legis de la ciutat, ha arribat el mes de maig al centre educatiu Bisbe Climent.

Unes 40 persones, entre professors, alumnes i famílies han dedicat temps lliure, en una activitat en grup que, en aquesta ocasió, ha servit per a acabar de decorar el pati i part del mobiliari de l'escola, així com elements com a tanques i pilars.

En concret, els participants van adequar la part externa del recinte escolar, amb l'objectiu de culminar les tasques iniciades fa dos anys que van servir per a pintar parets i part del pati. Segons les necessitats, es decanten per unes intervencions o altres.

En família

L'any passat es va interrompre la iniciativa per la pandèmia. La proposta en família pretén implicar les famílies perquè milloren les instal·lacions on estudien els seus fills d'una manera amena i divertida.

Des del consistori aporten el material necessari per a dur a terme els treballs, després de valorar els projectes que presenten els propis col·legis. En el cas del Bisbe Climent, va ser clau la voluntat i interés dels professors i de l'equip directiu per a fer possible una nova edició de Pintaescola.