Trobar animals ofegats en basses de reg o antiincendis és d’allò més habitual a la província de Castelló. Així ho asseguren agents mediambientals i entitats conservacionistes, que criden l’atenció sobre l’alt cost que està pagant-se per no aplicar mesures senzilles, com la instal·lació de rampes que permetrien a la fauna que cau a l’aigua eixir pel seu propi peu.

Recentment, agents mediambientals varen fer un descobriment impactant. Dins d’una bassa amb parets de lona en la Venta del Moro (Camp de Morvedre), trobaven ofegats un gat muntés, cinc raboses i dos gripaus corredors. Potser eixa notícia és ben cridanera, però asseguren que a la província de Castelló passa constantment en tota classe de fauna.

Els animals --no exclusivament salvatges, també hi ha ramat o gossos que són víctimes del que per a ells són trampes mortals--, s’apropen buscant aigua, cauen dins i ja no tenen manera d’eixir.

Regulació

Afirmen els professionals que existeix una Llei de Responsabilitat Mediambiental que regula l’obligació d’evitar, prevenir i reparar els danys mediambientals o els riscos existents. De fet, quan els agents mediambientals detecten una incidència d’aquestes característiques, en virtut de l’esmentada llei, es requereix al propietari la instal·lació de mesures. "És fonamental que tots els depòsits i basses d’aigua compten amb rampes per a permetre l’eixida de fauna atrapada", afirmen. Un fet que no només afecta propietaris privats, també a l’Administració pública. Al llarg del territori provincial hi ha diferents infraestructures d’aquestes característiques antiincendis. També s’haurien d’habilitar punts d’eixida.

Més casos

Al maig de 2020, aquests professionals ja varen denunciar l’ofegament de 12 cabirols als canals de reg de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Un fet que crida l’atenció perquè sembla excepcional per als qui no són testimonis directes, però que no ho és.

Una entitat nacional, la Fundació Artemisan, dedicada a la conservació de fauna i flora, fa temps que aporta solucions a aquesta problemàtica compartida per molts territoris. Una d‘eixes eixides podria ser la instal·lació d’abeuradors en els punts més conflictius i, per descomptat, la col·locació de rampes de fusta amb boies flotants perquè siguen de més fàcil accés per als animals.

Però com incideixen agrupacions conservacionistes, una aposta decidida passaria perquè l’Administració competent no autoritzara la construcció d’aquest tipus d’infraestructures hídriques si no contemplen la creació de sistemes de prevenció i protecció.

Entre les víctimes que es produeixen com a conseqüència que no s’impose eixa obligatorietat, malgrat l’esmentada llei, no només estan els mamífers, sinó també les aus, espècies que en molts casos formen part del Catàleg de Fauna Protegida autonòmic.