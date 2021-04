L’organització ecologista Greenpeace ha posat en marxa el projecte anomenat Sin agua no hay pueblos. El agua limpia es un derecho, que consisteix en el repartiment als ciutadans de tota Espanya de mesuradors per a controlar, de manera periòdica, la contaminació de l’aigua per nitrats.

La iniciativa compta amb el suport de diverses entitats i grups ecologistes i s’ha posat en marxa en 12 comunitats: Comunitat Valenciana, Andalusia, Aragó, Balears, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, Galícia, Madrid, Múrcia i Navarra.

Quatre fases

Es desenvoluparà en quatre fases, que van des del repartiment de mesuradors a la realització de mostrejos i la publicació de resultats en 2022, amb l’objectiu d’ampliar el coneixement sobre la contaminació de l’aigua per nitrats, visibilitzar la greu situació dels recursos hídrics, estimular la defensa del dret a l’aigua neta i denunciar els projectes que l’amenacen, com la ramaderia industrial i les macrogranges. Per a Greenpeace, el creixement de l’agricultura i la ramaderia industrials ha posat la qualitat de les aigües a Espanya en un estat "molt preocupant» i recorden que les dades del Ministeri de Transició Ecològica revelen que el 30% de les estacions de control d’aigües subterrànies i el 50% de les superficials presenten una mala qualitat per la contaminació per nitrats.