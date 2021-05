El centre de visitants de la Serra d’Espadà d’Eslida va dur a terme un taller de farmaciola casolà amb plantes medicinals. Aquest va ser elegit pels membres del Parc Natural de la Serra d’Espadà i la Generalitat valenciana, per al desenvolupament d’aquesta activitat, i va comptar amb el patrocini del bar Paquita d’Eslida.

L’educadora medi ambiental del Parc de la Serra d’Espadà, Gemma del Amo, va ser l’encarregada d’explicar als assistents l’utilitzatció d’algunes plantes pels seus beneficis tant curatius com aromàtics. "Molts d’aquests coneixements, que ja tenien els nostres avantpassats, hem anat oblidant-los i hem substituït aquest remeis tradicionals i naturals per altres productes elaborats per la indústria farmacèutica. Però la natura posa al nostre abast gran varietat de plantes, amb propietats molt interessants de les que podríem beneficiar-nos", va assenyalar.

Objectiu

Aquesta activitat pretén donar a conèixer algunes de les plantes medicinals, aromàtiques i/o condimentàries que es troben al parc, aprofundir sobre les seues propietats i conéixer l’elaboració d’una farmaciola casolana. Així, els participants van realitzar una tintura de romaní, per aplicar-la en massatges, millorar la circulació i calmar les cames cansades després d’una caminada, ara que el bon temps ens anima a sortir a la muntanya.

Amb oli d’ametlles i flors seques d’arnica i calèndula van fer uns oleomacerats. "L’arnica (Arnica montana L.) ha estat tradicionalment utilitzada per a l’alleugeriment de contusions, esquinços i dolors musculars localitzats", va explicar Del Amo. L’experta també va assenyalar que, per la seua banda, la calèndula és una planta que floreix tot l’any i, en oli o en crema, serveix per curar ferides, rascades, cicatrius, cremades solars lleus i picades d’insectes.

També van introduir la mantega de karité, que s’obté de les anous de l’arbre de karité, que creix de forma salvatge a l’Àfrica occidental. Aquest és un potent condicionador de pell i cabell, i els participants el van utilitzar amb cera d’abelles i oli de ricí per fer un bàlsam labial.

La responsable del taller va explicar que "l’oli de ricí estimula la formació de col·lagen i aporta volum i un efecte gloss als llavis".

Cosmètica Sòlida

Per a finalitzar es van tractar les possibilitats de la cosmètica sòlida, "una alternativa que contribueix a la reducció del plàstic per a gels, cremes o xampús", va comentar. Amb cera d’abelles, mantega de karité i oli de coco s’elabora una crema de mans sòlida, exemple d’un producte amb residu zero.