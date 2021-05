L’accés a l’aigua potable està disminuint a causa del progressiu rebutjat de contaminants domiciliaris, agrícoles, industrials i hospitalaris en el medi ambient.

Els microorganismes nocius, nitrats, fosfats, fluorurs, hidrocarburs policíclics aromàtics i metalls pesants es troben entre els agents contaminants. La investigació de formes segures i barates de descontaminació de l’aigua s’ha convertit en una necessitat.

Característiques

Un estudi internacional (realitzat en el Laboratori d’Espectroscòpia de Materials Funcionals, de l’Institut de Física de São Carlos de la Universitat de São Paulo, al Brasil, en col·laboració amb l’African Centre of Excellence for Water and Environmental Research, de Nigèria) ha demostrat que la fotocatàlisi és la forma més eficient de descontaminació de l’aigua. Els investigadors han emprat que utilitza nanocompostos fotocatalítics basats en precursors de baix cost i radiació solar. En interactuar amb la radiació solar, el material allibera espècies reactives d’oxigen com l’oxigen singlet, que destrueix microorganismes i degrada residus d’antibiòtics i efluents agrícoles.

Cal ressaltar que els nanocompostos formats per caolinita, llavors de papaia, coure i zinc es van mostrar eficients per a la purificació de l’aigua contaminada amb Escherichia coli resistent a múltiples drogues i metalls.