Des de juny a desembre, el veler Diosa Maat d’Ecologistes en Acció navegarà per aigües valencianes així com de la Regió de Múrcia per a realitzar diverses activitats: tallers mediambientals de caràcter marí, ajuda en estudis científics sobre la fauna i la flora, difusió de problemes de contaminació, sobreexplotació dels recursos o actuacions costaneres insostenibles, secundats per xarrades de personal expert, taules redones o rodes de premsa.

Objectius

El seu principal objectiu és continuar actuant en defensa de les pràctiques ecològiques i denunciant davant l’opinió pública multitud d’agressions i incompliments de les normatives mediambientals. Durant 2019 el veler va realitzar una àmplia campanya d’estiu per tot el Cantàbric i part de l’Atlàntic de Galícia, des de la costa francesa a la portuguesa. En 2020 va romandre atracat en la badia de Santander sense activitat a causa de la covid-19. Ara, a l’espera que es consolide una mobilitat en funció de l’estat de la pandèmia, el veler Diosa Maat canvia d’aigües.