Molt s’ha parlat, segueix parlant-se i es parlarà sobre l’impacte en Nules de la progressiva regressió de la costa a conseqüència de la falta d’inversions per a la protecció del litoral sud de Castelló. De manera predominant es fa referència a les platges i a les construccions de primera fila, però des de l’associació Platges de Nules adverteixen d’un efecte que en la major part del municipi és ja irreversible: la pèrdua d’ecosistemes naturals propis de la costa.

Situació de la flora i la fauna

Vicent Castañer, biòleg de Poseidon (organització que visibilitza els valors naturals de la mar mediterrània en aquesta zona i de la necessitat de la seua protecció efectiva) adverteix que al terme de Nules a penes queden un parell de punts on es poden veure alguns testimonis aïllats de dunes naturals i la seua vegetació característica, com serien les roselles marines o lliris blancs.

No cal parlar de la presència de fauna habitual d’aquests indrets litorals, com és el cas del corriol camanegre. A Nules és merament testimonial i no existeix constància de la seua nidificació, entre altres raons, perquè la desaparició imparable de l’ecosistema "per falta de protecció" és el principal obstacle per la seua recuperació.

L’associació Platges de Nules incideix que la falta d’inversions compensatòries després de la construcció del port de Borriana és la causant d’una pèrdua, des del punt de vista natural, irreparable. "Hem fet algunes intervencions per a crear dunes artificials que reproduïsquen l’aspecte original, però sense obres de defensa efectives cada nou temporal les fa desaparéixer", lamenta Castañer.

Zones protegides

El biòleg recorda que pràcticament la totalitat de l’entorn litoral de Nules està protegit per declaracions com lloc d’interés comunitari (LIC) i zona d’especial de conservació (ZEC), tant en l’àmbit marítim com terrestre (entorn de la marjaleria), però "ni es frenen els agents que els degraden ni està fent-se inversió per a fomentar la seua restauració".

Així les coses són figures de protecció, a l’efecte, poc efectives, perquè Nules assisteix a una degradació gradual del paisatge i dels pocs ecosistemes naturals que queden per falta d’acció de les autoritats competents. Com defenen des de Platges de Nules constantment, en aquest cas "no actuar és destruir", com ha passat en les dunes naturals que existien dècades enrere als 200 metres de costa que ja han desaparegut.

La plataforma ciutadana Platges de Nules insisteix que l’Administració que diu protegir el litoral quan no permet protegir les casetes és la principal amenaça per la conservació de l’ecosistema litoral de Nules per "la seua absoluta innacció", denuncien.