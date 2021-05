El consorci gestor del paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars, gestionat pels Ajuntaments d’Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat valenciana, i l’empresa especialitzada en rutes interpretatives per la naturalesa Itinerantur han organitzat, per a aquest diumenge, 16 de maig, una ruta a peu per un dels camins més frescos i plens de vegetació del paratge fluvial com és la senda del botànic vila-realense Manuel Calduch Almela.

Recorregut

La ruta discorrerà pel vessant dret del riu Millars, des de l’assut dels Mascles fins al pont medieval de Santa Quitèria.

Els participants tindran la possibilitat de conéixer algunes de les construccions hidràuliques més importants dels últims quilòmetres del riu, com l’assut dels Mascles que eleva l’aigua del riu per a desviar-la per al reg en el marge dret, molins com el de l’ermita i el Bisbal, o també dit de 2Tatxes o el mateix pantà de Santa Quiteria.

La ruta discorrerà a l’ombra de la vegetació de ribera on el famós farmacèutic va començar a col·leccionar el seu herbari mundialment conegut i format per més de 6.000 espècies.

Característiques

La ruta s’ha planificat per a tota la família amb una duració aproximada de tres hores. S’iniciarà a les 10.00 del matí i acabarà a les 13.00. És gratuïta, molt fàcil i caldrà reservar a través del correu electrònic info@itinerantur.com o telefonant al 611 496 058. Podran participar un màxim de 28 persones que estaran acompanyades per dues guies. La ruta es farà seguint les màximes mesures de seguretat que imposa la covid-19. La propera ruta programada per al 13 de juny transcorrerà des d’Almassora fins a la desembocadura passant per llocs tant excepcionals i plens de vida com les llacunes artificials i les Goles del riu Millars.

Antecedents

Aquestes dues noves rutes se sumen a la realitzada recentment al Clot de la Mare de Déu als Gols del riu Millars amb bicicleta. 23 veïns i veïnes van participar en aquesta ruta, durant unes 4 hores i vora 20 quilòmetres. L’itinerari va eixir de la Torre del Mar, ubicada al costat de la desembocadura del riu Sec, en el Paratge Natural Municipal del Clot de la Mare de Déu declarat l’any 2002, per a pasar per la zona humida del Clot, arribar a la Torre Tadeo o alqueria Tadeo, declarat bé d’interés cultural l’any 2020, continuant per l’ermita de Santa Bàrbara, fins a arribar per camins de tarongers fins a la Gola Sud, en el paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars i la platja de cudols.