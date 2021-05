La continuació de la iniciativa Més platges naturals per el corriol camanegre de SEO/BirdLife, gràcies a l’ajuda concedida mitjançant la 2ª Convocatoria Mediambiental de la Fundació Bancaixa i Bankia, ha arribat a la microreserva de l’Estanyol, en el litoral de Moncofa.

Un grup de voluntaris, acompanyats pel regidor de Medi Ambient i Platges de Moncofa, Pedro Sales, van dur a terme, recentment, treballs d’acondicionament i millora l’estat de conservació d’aquesta zona humida. Els participants van regar 137,60 m² d’arena per a ajudar al creixement dels plançons de Silene Cambessedesii, una planta catalogada en perill crític d’extenció dels sistemes dunars plantada en març pel GVA CIEF. "També van recollir 25 quilos de residus i van retirar 242 metres quadrats d’agaves i canyes (Arundo donax), totes dues plantes exòtiques que afecten la biodiversitat i la flora autóctona competint per l’espai», explica María Antón, de SEO/BirdLife.

El grup també va col·locar 10 cartells, en 200 metres lineals de la microreserva de flora de Moncofa, per a evitar el pas de persones en l’època de cria i sensibilitzar sobre la necessitat de respectar els espais naturals. Altra de les accions va consistir en la reparació de part de tanca original de la microreserva, danyada pels últims temporals marítims.

Objectiu

Aquest projecte té la finalitat de recuperar l’hàbitat original del corriol camanegre i contribuir a millorar la biodiversitat en diverses platges de litoral de les provincies Castelló i València. Amb la col·laboració de nombrosos voluntaris s’ha millorat la capacitat de resiliència del cordó dunar, amb plantacions d’espècies de flora i l’aportació de material vegetal dipositat a la platja per l’onatge, que permeten fixar la duna i generar hàbitat de refugi per a l’espècie. Els trams escollits han per aquestes accions han estat de 3.500 metres i 430 metres a les platges del Serradal i El Pinar, a Castelló; 200 metres i 530 metres, a les platges de Benafelí i les Goles, a Almassora; 200 metres a la platja de l’Estanyol, a Moncofa; i 700 metres a la platja de Xilxes.