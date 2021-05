En 2020, cada persona va depositar, en la Comunitat Valenciana, 13,7 quilograms de residus --un 11,7% més respecte a l’any anterior-- en els 21.531 contenidors grocs destinats als envasos domèstics de plàstic, metall i brik, i a través dels sistemes de recollida selectiva de porta a porta que els veïns tenen a la seua disposició.

Per part seua, la col·laboració ciutadana amb el reciclatge a través del contenidor blau va créixer un 2,3%, gràcies a que cada valencià va depositar 15 quilograms de paper i cartó en els 19.601 contenidors blaus, situats en la via pública per a reciclar envasos.

D’acord amb les dades de participació ciutadana proporcionades per les 540 entitats locals que presten el servei de recollida d’aquests residus en la Comunitat Valenciana a Ecoembes, les xifres confirmen el creixement, un any més, de la quantitat de residus que la ciutadania va depositar en sengles contenidors.

Durant els últims cinc anys el depòsit en el contenidor groc s’ha incrementat un 57% i un 32% en el blau. Aquestes quantitats reflecteixen el creixent compromís ciutadà amb el reciclatge.

Durant la pandèmia

Malgrat l’excepcionalitat viscuda a conseqüència de la pandèmia de la covid-19, la recollida separada i el reciclatge d’envasos va tornar a consolidar-se com una pràctica mediambiental molt estesa en la societat. A més dels contenidors blaus i grocs i dels sistemes porta a porta, els envasos domèstics lleugers es van recollir en altres punts de reciclatge, com els 10.353 contenidors de recollida selectiva situats en llocs de gran concurrència (oficines, estadis, hostaleria i festivals, etc.) i també en les plantes de residus urbans, a les quals es traslladen els contenidors de resta (un lloc en el qual no haurien de depositar-se aquests residus, però al qual, gràcies a la col·laboració ciutadana, arriben cada vegada menys envasos).

Circumstàncies especials

En contraposició a la pujada de la recollida selectiva al carrer, la reducció i/o la cancel·lació de l’activitat comercial, empresarial i d’esdeveniments a causa de la pandèmia en els llocs de gran concurrència va suposar una menor recollida d’envasos domèstics en aquestes ubicacions.

Pla d'acció

Ecoembes i la Generalitat valenciana han acordat continuar amb el Pla d’Acció d’Envasos 2021-2023 en la Comunitat, mitjançant el qual es continuarà millorant els contenidors, es realitzaran diagnòstics específics en cada municipi, s’impulsarà la formació i s’integraran els models de recollida separada d’alta eficiència, entre altres accions. També s’ha signat un conveni de col·laboració amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en la línia de treball d’exigència i millora contínua de la Generalitat.