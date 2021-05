La proliferació i creixement de la colònia de tortugues de Florida, en la zona dels Estanys d’Almenara, ha generat una situació preocupant, ja que és una espècie molt voraç, la presència del qual perjudica tant la flora com a la fauna d’aquest ecosistema.

Per a pal·liar aquesta situació, en la mesura que siga possible, els voluntaris d’Acció Ecologista-Agró duen a terme batudes per a capturar a aquests amfibis per mitjà de mornells, i amb altres eines per a recollir els ous.

El dirigent d’Acció Ecologista-Agró, Enric Amer, ha manifestat:""Portem ja temps capturant nombroses tortugues de Florida (Trachemys), de totes les mides. Aquesta circumstància demostra que han trobat en aquest aiguamoll un hàbitat en el qual subsistir i multiplicar-se, un fet que és molt preocupant, ja que aquesta espècie podria acabar amb la població de tortugues autòctones (Emys i Mauremys)".

Introducció

Les tortugues de Florida s’han introduït en els nostres ecosistemes de manera artificial. Moltes persones adquireixen aquests animals en les fires o les compren per als seus fills, però quan es fan grans les depositen en séquies, basses i llacs, etc, on es reprodueixen a gran velocitat. A conseqüència d’aquestes accions, la població actual d’aquesta classe de tortugues s’ha multiplicat tant que resulta excessiva i posa en perill als exemplars autòctons.

"Les tortugues no sols es troben en l’aigua, sinó que busquen espais adequats en terra ferma per a niar i posar els seus ous. En moltes ocasions trobem exemplars de grans dimensions que transiten pels camins i sendes dels Estanys", comenta Amer.

Accions

Els divendres, tècnics de la Conselleria de Medi Ambient es traslladen fins a Els Estanys d’Almenara, per recollir tots els exemplars capturats. Amer explica que l’asociació ha decidit "fer una campanya sistemàtica, durant l’època de reproducció (d’abril a setembre), amb la finalitat de buscar, diàriament, amb voluntaris i estudiants, exemplars femenins que eixen per a fer els nius. Les últimes setmanes hem trobat una mitjana de 40 exemplars fèrtils i un centenar d’ous. Actualment ens centrem en els camps de tarongers, al costat de Els Estanys».