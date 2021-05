El projecte Detecció i restauració de terrenys agrícoles abandonats, desenvolupat per huit alumnes de l’IES Penyagolosa, de Castelló, ha sigut seleccionat com una de les propostes que han accedit a la segona fase del ¡Investiga! ¡Salva el Planeta!

Supervisats pel seu tutor, Miguel Torija, els joves desenvolupen un treball amb tres objectius: calcular la petjada de carboni que ha provocat aquest abandó, ressaltar l’impacte social i per a la fauna i la flora, i exposar un pla per a recuperar aquests terrenys per a lluitar contra el canvi climàtic i en favor dels ODS. Per a la investigació empraran les imatges de Sentinel, un sistema de satèl·lits de l’Agència Espacial Europea (amb participació espanyola) i del satèl·lit Landsat.

Ciutats integradores i sostenibles

Cal assenyalar que, els alumnes de Tecnologia Industrial de l’IES Penyagolosa participen en el projecte europeu Ciutats integradores i sostenibles, al costat de companys d’un centre italià i un altre romanés. Específicament, la seua actuació dins del projecte és desenvolupar prototips o estudis relacionats amb el desenvolupament sostenible.

A partir d’aquesta proposta genèrica, huit dels alumnes de l’institut castellonenc van decidir dur a terme un projecte relacionat amb l’abandó del reg de terrenys de cultiu de tarongers, que ha provocat que els arbres hagen anat morint. Aquesta realitat comença a ser un efecte molt visible en el terme municipal.