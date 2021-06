Un grup de voluntaris del col·lectiu l’Arquet-Ecologistes en Acció, de la Vall d’Uixó, va dur a terme una batuda de neteja a la platja de la desembocadura del riu Belcaire, en el municipi de Moncofa.

Els participants van recollir una gran quantitat de tot tipus de residus que embruten i degraden la zona, com a botelles de plàstic, llandes, vidre, palletes, taps, microplàstics, suro blanc, etc.

Rescat

Durant la jornada van poder comprovar els diferents prejudicis que provoquen aquest tipus d’abocaments de fem en l’entorn natural, que el degraden no sols a nivell de la flora, sinó que també afecten els animals que poblen aquests ecosistemes. De fet, durant l’acció van poder rescatar a una colobra bastarda que havia quedat atrapada en una xarxa de plàstic i que, si no haguera sigut per ells, haguera mort de fam.

Els responsables d’aquest grup i els seus integrants, que realitzen nombroses accions d’aquest tipus, van voler destacar que aquest tipus de fets ens han de servir "per a reflexionar sobre el fet que les nostres accions, per xicotetes que siguen, tenen conseqüències. L’abocament de residus a les platges i muntanyes causa morts. Per contra, la neteja pot fer molt de bé". L’associació duu a terme accions en favor de la conservació mediambiental, tant a la Vall d’Uixó com en altres municipis.