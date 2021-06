L’Ajuntament de Benicàssim aposta per l’aplicació de teràpies sostenibles en l’arbratge municipal. Durant les últimes setmanes, el consistori ha tractat 400 arbres amb endoteràpia vegetal, protegint-los així de les plagues i malalties de primavera com pot ser el pugó i la galeruca, entre altres insectes, aconseguint resultats més eficaços i amb menor impacte en el medi ambient.

Com va explicar la regidora de Medi Ambient, Elena Llobell, "la tècnica de l’endoteràpia suposa un gran avançament quant a la millora del nostre entorn ambiental, sent una reeixida alternativa respecte a la rudimentària polvorització". Una altra qualitat d’aquest sistema és que resulta innocu per a la salut de persones o animals, podent-se realitzar amb total normalitat tractaments en zones urbanes, parcs infantils o centres educatius.

Sense consum energètic

Dins dels avantatges que ofereix la endoteràpia vegetal, a més de no consumir cap mena d’energia, és que posseeix un alt rendiment de treball, respectant sempre l’arbre i es pot aplicar a qualsevol hora del dia, encara que ploga després del tractament.

Aquest sistema té una llarga persistència i arriba fins a les puntes més altes dels arbres. "En definitiva, el sistema minimitza el risc per a la salut, respecta l’entorn, la salut pública, la fauna i els insectes útils", va afegir Llobell.

Espècies i àrees

Els tractaments fitosanitaris en els arbres municipals de Benicàssim, aplicant el sistema d’endoteràpia, es porten realitzant des de fa diversos anys, a la primavera i a la tardor.

En el cas de l’estació actual, el consistori tracta els arbres frondosos com a oms, jacarandas, tipuanas, robinias i ficus; en total, prop de 400 arbres són tractats a la primavera. Quant a la seua localització, l’arbratge es distribueix per tot el terme municipal, com el carrer Sant Tomàs, el carrer Ametlers, Joan Carles I, la Font de la Parreta, la Font de la Bartola, el passeig per als vianants Torre Sant Vicent i el carrer El Faro, entre altres vials. L’alcaldessa, Susana Marqués, va presenciar, al costat d’Elena Llobell, l’aplicació d’aquest tractament «que es realitza de manera preventiva o a l’inici de la plaga, ja que és el moment de major efectivitat del tractament».

Tractaments a la tardor

A més del tractament realitzat ara a la primavera, cal assenyalar que, durant els mesos tardorencs de setembre i octubre, es duu a terme el mateix sistema, però en aquest cas s’actua sobre altres espècies arbòries, entre les quals es troben els pins, amb l’objectiu de lluites contra la processionària i el tomicus, entre altres arbres.