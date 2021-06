El jurat del concurs Què fem amb el fem?, de la Càtedra Reciplasa de Gestió de Residus Urbans de la UJI, va donar a conèixer els premiats de la quarta edició dels guardons, que han estat tres centres de Castelló i un de Borriana en les categories d’Educació Especial, Infantil, Primària i Secundària. Els guardonats han estat el projecte Reciclamos para jugar, del CEE Penyeta Roja, de Castelló, coordinat per la professora Marta Martínez, en la categoria d’Educació Especial; el projecte Estem a temps, del CEIP Bisbe Climent, de Castelló, coordinat per la professora María Jesús Salinas en la secció d’Educació Infantil; el projecte Les Notícies de 5é, del CEIP Pintor Castell, de Castelló, coordinat per Juana María Manzano, en la categoria d’Educació Primària; i el projecte El fem, el desfem!, de l’IES Jaume I, de Borriana, coordinat per la professora Mar Garí, en la categoria d’Educació Secundària.

A més a més, es va decidir atorgar una menció especial al millor exemple pràctic d’ús de residus urbans en horts escolars al projecte Transformem el fem, de l’IES Serra d’Irta, d’Alcalà de Xivert, coordinat per la professora Elena Raimínguez Valero. La comissió avaluadora va destacar l’alta qualitat de tots els projectes presentats i la il·lusió dipositada pels alumnes.