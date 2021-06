El CEIP Francisco Mondragón d’Eslida prepara un vídeo promocional del poble per a donar a conèixer i perquè la gent el visite. És tracta del projecte Compartint el poble d’Eslida, un aprenentatge-servei que naix de la necessitat de revalorar l’entorn rural i aprofitar cadascun dels recursos que ofereix aquest. Els/Els alumnes de primer i segon d’Educació Primària del centre han portat a terme diverses activitats que tenen com a eix vertebrador els àrees de Ciències Socials, Ciències Naturals i l’Educació Física. És un projecte que ha comptat amb la col·laboració de tota la comunitat educativa, de l’Ajuntament d’Eslida i també del centre de visitants del Parc Natural de la Serra d’Espadà. Algunes activitats que s’han portat a terme són l’elaboració d’un herbari dels plantes típiques d’Eslida, realització de rutes senderistes, recopilació d’informació sobre els llocs més emblemàtics del municipi mijançant entrevistes als famílies, l’elaboració d’un cartell per a protegir l’entorn natural en què viuen...

Sota el lema Tots junts fem poble. Tots junts som poble, els seus habitants esperen als visitants per a compartir amb tots l’estima per Eslida.