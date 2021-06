Avuí es celebra el Dia Mundial de les Tortugues Marines, un dels animals més amenaçats del planeta i, al seu torn, un dels més longeus. Porten en la Terra des de l’era dels dinosaures, uns 200 milions d’anys arrere. Per això se’ls dedica aquesta jornada mundial, per a conscienciar a la població del perill que corren i les amenaces que els aguaiten, així com per a involucrar a la humanitat en la cura i supervivència de l’espècie, comptant amb el suport d’innombrables organitzacions ecologistes.

Llista roja

La Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa recull en la seua llista roja 7 espècies de tortugues amenaçades: tortuga plana (Natator Depressus), tortuga verda (Chelonia Mydas), tortuga carei (Eretmochelys Imbricata), tortuga babaua (Caretta Caretta), tortuga laud (Dermochelys Coriacea), tortuga olivácea (Lepidochelys Olivacea) i tortuga bastarda (Lepidochelys Kempii). El fem oceànic, els plàstics, la pesca amb xarxes on queden atrapades, el canvi en la temperatura dels oceans i l’augment del turisme a les platges on fresen, fan que estiguen greument amenaçades i desapareixent.

Ajuda

Per a ajudar a mantindre l’espècie cal seguir unes senzilles recomanacions. Així, si es detecta alguna tortuga de mar eixint o tornant de la mar cal avisar a les autoritats de la zona. No hi ha que acostar-se a elles ni trepitjar els nius i és especialment important no deixar fem a la platja.