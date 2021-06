Involucrar al sector marítim internacional per a evitar les col·lisions de vaixells amb balenes és l’objectiu de Whale-Safe, una certificació de seguretat creada per a reduir la massacre silenciosa dels quasi 20.000 exemplars que, segons algunes estimacions, moren envestits cada any.

Segons els experts, la indústria balenera mata unes 1.000 balenes a l’any amb finalitats comercials, per la qual cosa les col·lisions entre cetacis i vaixells han passat a ser la principal amenaça.

Les navilieres que vulguen obtindre aquest segell hauran de comprometre’s a tindre a bord un programa d’observació de mamífers marins, a temps complet i en tots els vaixells, un sistema de càmeres d’infrarojos que cobrirà constantment l’àrea enfront dels vaixells, de 120 graus com a mínim, fins i tot de nit.

Procediment

Les embarcacions també disposaran d’un procediment per a reaccionar i evitar als mamífers marins pròxims i compartiran les seues observacions de balenes en temps real, a través d’una plataforma en línia a la disposició de tots els vaixells de la zona i amb finalitats estadístiques.

Whale-Safe, que va nàixer el mes d’abril passat de la mà de Friend of the Sea, està disponible per a navilis de qualsevol grandària, a més de per a línies de càrrega i creuers, companyies pesqueres, transbordadors, operadors d’observació de balenes, exèrcit i agències nacionals.

Els creadors de la certificació esperen que puga ser un al·licient per a sumar-se al programa, ja que, a més de ser una distinció per a les empreses, constitueix una demostració dels seus esforços per protegir les balenes, davant els consumidors i la resta de companyies del sector.

Un problema preocupant

El volum de la indústria naviliera mundial es duplica cada 10 anys i la velocitat mitjana dels vaixells moderns ha augmentat, la qual cosa incrementa els impactes letals sobre els cetacis.

A més, les tripulacions sovint no s’adonen que s’ha produït una col·lisió, pel que la majoria de les balenes que moren s’afona en el fons de la mar i només un 10% d’exemplars queden encallats en la costa i poden ser atesos.

Les prop de 20.000 balenes que es creu moren cada any per aquests xocs am vaixells representarien aproximadament l’1% del nombre total d’animals estimats d’aquesta família biològica en els oceans del planeta. No obstant això, algunes espècies, com és el cas de la balena blava, estan formades per només uns pocs de milers d’exemplars, pel que aquest problema podria portar-les a l’extinció definitiva.