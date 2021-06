L’alumnat de 4t ESO de l’área d’Economia de l’IES d’Almenara va dur a terme el projecte Vida sense plàstic, coordinat per la professora Anna Beltrán. La iniciativa va tindre com a objectiu que els alumnes i la comunitat educativa prengueren consciència sobre l’us intensiu del plàstic a les nostres vides i les conseqüències negatives que té en el mediambient i la salut de totes les persones.

Implicació

El projecte es va realitzar tant a l’aula com al pati de l’institut, on es va instal·lar una obra artística que representa els oceans plastificats. Cal assenyalar que l’acció també es va traslladar als carrers de la localitat. D’aquesta manera, nombrosos veïns també es van implicar i van contribuir a la difusió del missatge dels jovens, que incidia especialment la necessitat d’eliminar els plàstics de la vida quotidiana. A més, per a reforçar la seua labor, l’alumnat també va repartir fullets informatius entre la població.

Satisfacció

Els responsables de l’institut van mostrar la seua satisfacció per l’éxit de la iniciativa ja que, com van destacar, "no sols ha servit perquè tots els alumnes de l’IES prenguen consciència de la realitat que vivim i el perjudici que suposa per al medi ambient, sinó que la seua acció ha repercutit en una bona part de la població d’Almenara, que els ha mostrat el seu suport i ha seguit les pautes indicades per a contribuir".

Per a la professora encarregada de coordinar el projecte el resultat ha sigut un èxit, perquè, com ella mateixa explica: "És molt important que tots sapiem el que està ocorrent, especialment els més joves. Ells han d’implicar-se i impulsar aquest tipus d’accions, ja que, en gran manera d’ells depén el futur, un futur que passa irremeiablement per l’ús d’altres materials i que el plàstic desaparega d’envasos i una infinitat d’objectes en els quals no som conscients que és present. Si no és així, els estudis evidencien que ells seran els que experimentaran els efectes més bruscos del canvi climàtic. Unes variacions que poden fer molt difícil la vida en el planeta".

Efectes actuals

Beltrán va recalcar "la creixent i preocupant existència de tones de plàstics en el fons de mars i oceans, que ja afecta greument a la pesca, un factor clau per a l’alimentació. Les conseqüències ja no sols afecten la disminució de la població de nombroses espècies, sinó que també ha quedat demostrat que els plàstics s’han introduït en la nostra cadena alimentària».

Amb aquesta acció, l’institut d’Almenara va posar de manifest, el seu compromís i determinació per cuidar el medi ambient.