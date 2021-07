Les llacunes artificials del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars, gestionat pels ajuntaments d’Almassora, Borriana, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat valenciana, han registrat, per primera vegada des que es van construir en l’any 2009, la posta de cinc parelles de camallongues (Himantopus himantopus), aus linícoles inconfusibles per les potes llargues de color roig i el bec fi i llarguerut, que han aconseguit tirar endavant set polls de tres nius diferents.

Ubicació

Cal assenyalar que veritablement van ser cinc les parelles que van arribar a fer el niu en dues de les tres llacunes artificials, però dos aquestes postes van ser depredades durant la nit. La primera de les exitoses va tindre lloc en la llacuna central. Una parella va niuar, el passat mes de maig, en aquesta bassa artificial envoltada completament de vegetació.

Les altres dues parelles van decidir construir els nius i fer la posta en la llacuna ubicada més a l’oest. Aquestes dues parelles de camallonga van pondre els ous, uns dies després. Del primer niu de la llacuna central no es va poder comptabilitzar el nombre exacte de polls, a conseqüència de la gran boscúria que envolta la llacuna. Dels altres dos, la guarderia rural, encarregada de fer el seguiment de les postes, va poder comptabilitzar set polls, quatre en el primer niu i altres tres en el segon. El treball de la guarderia rural controlant els nius i regulant el cabal de la llacuna de les camallongues ha sigut fonamental per a l’èxit reproductor d’aquesta espècie d’au.

OCELL MIGRATORI QUE POSA ELS OUS DE MAIG A JULIOL El camallarga, camallonga, cames-llargues o avisador és un ocell que sembla una cigonya en miniatura. És de tamany mitjà, bastant comú en les zones pantanoses d’algunes parts del planeta. Són migratoris i es mouen prop de la costa a l’hivern. Recullen el seu aliment de l’arena, el fang o l’aigua, menjant cucs i xicotets crustacis superant per fanguers o zones inundades. Niua en colònies, a partir de maig i fins al juliol. Posa de 3-4 ous, verdosos i clapejats de marró i negre, que tots dos pares calfen durant 25 dies.

Creació de les llacunes

Les llacunes artificials ubicades al terme d’Almassora es van construir entre els anys 2007 i 2009 per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat valenciana. L’objectiu va ser desenvolupar un projecte de millora i ús públic de la zona humida de la desembocadura del riu Millars. Entre altres actuacions es van construir tres llacunes artificials, es van senyalitzar diferents itineraris, se’n van instal·lar diversos observatoris d’aus i una zona recreativa. El més curiós i desconegut és que les tres llacunes s’abasteixen per gravetat d’aigua de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals d’Almassora (EDAR Almassora) gestionada per Facsa. Les basses tenen diferents profunditats i precisament el servei de Guarderia del Consorci riu Millars gestiona el nivell de totes les llacunes per a afavorir la cria de les diverses espècies d’aus, deixant en aquesta primera llacuna una distància d’entre dos i tres metres entre la vegetació i l’aigua, perquè es forme un espai de llim on les aus limícoles troben aliment i fabriquen els nius.