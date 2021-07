La província de Castelló compta amb aproximadament 3.000 hores de sol anuals, una oportunitat perquè els usuaris puguen estalviar generant i consumint la seua pròpia energia mitjançant l’autoconsum. En aquest sentit, cal assenyalar que gràcies a la digitalització i la inversió en I+D+i, Iberdrola ha desenvolupat una àmplia gamma de productes i serveis que afavoreixen l’eficiència, l’estalvi energètic i la cura del medi ambient, al mateix temps doten als usuaris de major connectivitat i capacitat de decisió.

Autoconsum

La competitivitat de l’autoconsum fa que aquestes solucions siguen òptimes per a habitatges unifamiliars, edificis residencials i indústries, així com el segment agrari, optimitzant el consum i millorant l’eficiència energètica de les instal·lacions. Aquest tipus d’instal·lacions poden suposar, en un habitatge residencial, un estalvi de fins al 30% de la factura d’electricitat, i fins al 70% si s’instal·len bateries. En aquest sentit, la companyia va llançar fa uns anys Smart Solar, una solució integral per a la generació i consum d’energia fotovoltaica, que permet estalvis en la factura elèctrica, a més d’incloure tots els avantatges de la digitalització. Així, l’usuari pot comprovar en temps real l’energia que produeix i consumeix, a través de la web o de l’aplicació mòbil, i gestionar la seua instal·lació autònomament.