La màscara ha suposat un nou risc per al nostre planeta. Un simple gest com és llevar-se-la i desfer-se d’ella pot arribar a suposar un gran perjudici en el medi ambient. Tirar les màscaretes en el WC o en el sòl, i no fer-lo en els llocs recomanats, és un greu problema, ja que suposa el mateix mal que llançar tovalloletes i plàstics.

El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’empresa Bioinicia han llançat la màscara higiènica bio amb ajust tipus EPI, la primera màscara de nanofibres compostable del món, que posseeix una filtració superior al 98% enfront d’aerosols i composta en 22 dies. Es tracta de l’opció més sostenible per a evitar l’acumulació de màscares en el medi ambient.

Característiques

Aquesta està fabricada amb matèries primeres naturals, que ajuden a cuidar del medi ambient. Els seus components arribaran a transformar-se en aigua i CO2 amb el temps, evitant que milions de tones de plàstics arriben als oceans.

Cal recordar que, en aquest moment, quasi totes les màscares estan fetes d’un plàstic derivat del petroli que no biodegrade, per tant, estarà centenars d’anys com un contaminant en el medi ambient i, a més, a mesura que es vaja fraccionant en trossos xicotets, generarà microplàstics que són consumits pels organismes vius i que acabaran formant part de la nostra dieta.

Nova tipologia de fem

Es considera que l’any 2020, com a conseqüencia de la pandèmia del coronavirus i les mesures de protecció per a evitar al màxim els contagis entre la població, va acabar amb prop de 1.500 milions de màscares en la mar generant una nova tipologia de fem en l’oceà.

Un problema addicional a l’acumulació de màscares en el medi ambient i en abocadors és que aqueix producte es basa en una economia lineal, d’usar i tirar, no circular. A més, la producció del plàstic afig diòxid de carboni a l’atmosfera, sent per tant un promotor de l’efecte d’hivernacle.