La Comunitat de Regants de Moncofa durà a terme la instal·lació de plaques solars, tant a la zona de bombament (en el pou de Burriana), com a la zona de de goteig (en la bassa de Moncofa), ja que són els dos punts que registren un consum elevat d’electricitat. La inversió prevista per a posar en marxa aquesta acció és de prop de 130.000 euros. Per a desenvolupar aquest projecte, una empresa especialitzada ha sigut l’encarregada de redactar l’estudi preliminar i, una vegada aprovat, la intenció és que les obres comencen a principis de 2022, ja que hui dia es troba en procés de tramitació administrativa.

30 anys de vida

Aquesta infraestructura tindrà 30 anys de vida i la Comunitat de Regants sol·licitarà una subvenció a la Conselleria d’Agricultura, que com ha passat en altres projectes podria arribar al 70% del presupost total. El president de l’entitat, Vicente Canós, ha explicat al respecte que "aquest constitueix un projecte molt important i necessari, que mostra la voluntat de Moncofa de posicionar-se a l’avantguarda en l’àmbit agrícola, mitjantçant la implementació en el sector primari dels sistemes necessaris perquè continue mantenint el seu estatus i genere ingressos per als agricultors, de manera sostenible".

Autoproveïment

Cal assenyalar que la Comunitat de Regants va tenir l’any 2020 unes despeses en subministraments elèctrics d’al voltant de 103.000 euros. El càlcul estimat indica que, en set anys, amb el 70% de subvenció, els socis no hauran de pagar cap quota extra. Canós ha recalcat que "aquest projecte aposta i impulsa aposta i impulsa l’autoproveïment, donat que l’excedent produït a través de les plaques solars es destinarà a la xarxa elèctrica reduint així el consum i fomentant l’ús d’una energia neta al terme municipal.

Línia ecològica

La Comunitat de Regants de Moncofa té intenció de recolzar l’agricultura ecològica, una modalitat que ja han adoptat alguns agricultors. En aquest sentit, Canos va afirmar que "l’intenció es rellançar les bones práctiques amb l’objectiu de contribuir a cura de l’entorn, tant per la projecció econòmica que pot suposar com per a mostrar el nostre compromís amb el planeta i les pròximes generacions. Per a aconseguir aquesta meta fonamentada en la sostenibilitat, un dels pilars clau és disposar dels mitjans i infraestructures necessàries per a materialitzar aquesta voluntat. D’aquesta manera, Moncofa no tindrà cap problema en comptar amb el segell que acredite l’agricultura ecològica", un reconeixement que posa en valor la labor d’aquest sector fonamental.