Benicàssim continua amb el programa d’activitats de la seua Aula de Sostenibilitat tras un intens mes d’agost, ja que també es realitzaràn activitats durant els mesos de setembre i octubre. La localitat va estrenar l’Aula de Sostenibilitat a principis d’estiu, aconseguint així que l’Ajuntament fera un pas més en matèria de sostenibilitat. L’espai, situat en la illeta Jorge Comín, en el seu moment Biblioteca de la Mar, té l’objectiu de crear un punt de trobada per a promoure l’educació, la formació i la sensibilització en matèria de sostenibilitat per als més menuts de la casa.

La programació obri el mes de setembre amb una activitat de sensibilització ambiental per a públic familiar i infantil (fins als 6 anys), dins de la campanya Origen, el dia 4, de 17.00 a 21.00 hores. A més, per al dissabte 11 s’ha organitzat animació i activitats lúdiques i didàctiques de sensibilització ambiental per a públic familiar i infantil (totes les edats), amb la sessió Alerta Clima, de la campanya Biocàssim, des de les 10.00 fins a les 14.00 hores.

D’altra banda, i per a complementar aquestes jornades, la localitat realitzarà el cicle de xarrades sobre patrimoni benicense Desert de les Palmes: el valor d’un paisatge cultural, de 19.00 a 20.00 hores.

Contra la basulareza

Amb motiu del Dia Mundial de les Platges, també es realitzarà la sessió #Libera1m2 Units contra la basuraleza, el 18 de setembre, amb una jornada de recollida de residus.

La programació a Benicàssim s’allarga fins a octubre, amb activitats lúdiques i didàctiques de sensibilització ambiental per a totes les edats, amb la sessió de Biofest, el dia 2, de 10.00 a 14.00 hores, dins de la campanya Biocà-ssim. A més, els dies 6, 7, 13 i 14 d’octubre tindrà lloc el procés participatiu juvenil Els joves de Benicàssim opinen, en l’IES Violant de Casalduch. I del 18 al 23 tindrà lloc l’exposició Emergència Climàtica sobre el canvi climàtic.

Aquesta programació seguirà del 19 al 23, amb un procés informatiu i participatiu de gran rellevància actual sobre el primer Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible de Benicàssim (PAUS).